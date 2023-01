¿Shakira en planes de realizar una gira mundial en este 2023? Esto se sabe

¿Shakira tendrá gira en el 2023? Esto se sabe

Shakira sigue acaparando los reflectores y en medio de la fuerte polémica que vive con Piqué y Clara Chía, se ha comenzado a especular sobre una próxima gira mundial, en la cual podría estar incluido México, ante ello te contamos todo lo que se sabe.

Recordemos que Shakira se ha mantenido alejada de los escenarios por varios años, esto debido a que decidió pausar su carrera, para dedicarse por completo a sus hijos.

Sin embargo, tras su polémica separación con Piqué, Shakira ha retomado su carrera y lo ha hecho con gran éxito, pues se encuentra liderando las listas de producción, lo que ha hecho más fuertes los rumores de una posible gira mundial.

Shakira tour 2023

¿Qué se sabe de la supuesta gira de Shakira para el 2023?

Las especulaciones que indican que Shakira realizará una gira en 2023, se hacen más fuertes y diversos medios incluso han revelado posibles fechas, las cuales incluyen a países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, entre otros.

En cuanto a México, se ha revelado que Live Nation y Ocesa ya están buscando un recinto para que Shakira se presente en el 2023, lo cual presuntamente haría en el Foro Sol de la CDMX.

Sin embargo, la realidad es que hasta el momento no hay nada confirmado, y existen fuertes dudas sobre una próxima gira, esto porque la cantante no suele realizar presentaciones cuando no está lanzando un nuevo disco y recordemos que ha sido la misma Shakira, quién negó que tenga la intención de lanzar un nuevo material discográfico y su regreso a la música será con lanzamientos de sencillos.

Lo cierto, es que los últimos lanzamientos de Shakira han sido un éxito absoluto; sin embargo, todas han sido colaboraciones, con lo que descartaría el lanzamiento de un nuevo álbum completo.

¿Cuántas giras ha hecho Shakira?

En La Verdad Noticias te damos a conocer que a lo largo de su larga carrera musical, la cantante Shakira ha realizado un total de 6 giras mundiales, las cuales han sido un absoluto éxito y han logrado recaudar millonarias cifras, estas han sido:

Tour Anfibio

El Dorado World Tour

Tour de la Mangosta

Sale el sol World Tour

Tour Fijación Oral

Tour Pies Descalzos

Aunque los fanáticos de Shakira se han mostrado encantados ante la posibilidad de una gira mundial para el 2023, hasta el momento no hay información confirmada.

