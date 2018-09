''Shakira dream'' la nueva serie de Shakira

Shakira sigue creciendo de una manera impresionante en el mundo de la música e incluso la hemos visto junto a su compatriota Maluma en su ultimo tema. ''Clandestino''

Pero no son los únicos avances de la cantante ya que también ha crecido con sus habilidades de empresaria, y se encuentra promocionando su nueva fragancia llamada Shakira Dream.

Shakira dream: La serie

Y para reforzar la promoción de su producto y su nombre en la industria, Shakira decidió realizar una serie en la que contará partes importantes de su vida en el ámbito personal y en el musical.

La artista compartió un vídeo en su cuenta de Instagram donde informó sus fanáticos:

El primer capitulo de la serie lleva por nombre Music is my life, la artista incluye imágenes de su vida actual con los inicios de su carrera y revela que “la música es mi vida, no puedo imaginarme sin ella”.

Te dejamos el avance de su vídeo promocional: