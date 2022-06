Shakira dispuesta a olvidarse de Piqué rompe las redes con sensual atuendo

Shaki sorprende con sensual atuendo en video

Shakira está dispuesta a superar todo tipo de polémica en la que se ve relacionada, luciendo incluso más joven que nunca en sus nuevos videos musicales.

Recientemente la legendaria cantante ha sido vista a través de programas de televisión como Dancing with Myself, en el cual semana tras semana luce atrevidos looks qué la hacen ver más radiante que nunca.

Tras el lanzamiento de Don't You Worry con Black Eyed Peas y David Guetta, la cantante impuso moda con su nuevo look, mismo que ya está en boca de todos.

Con el estreno del video oficial de Don't You Worry, tema en colaboración con Black Eyed Peas y David Guetta, la cantante se robó las miradas con su vestimenta para la ocasión.

En dicho clip vemos a Shaki con un cambio de look completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, portando un traje en color rojo elegante y un cabello que destaca por sus ondas.

Como era de esperarse los internautas alabaron el nuevo look de Shaki, indicando que se ve mucho más joven que nunca y sin duda manda mensaje a Piqué, quien no supo valorar su amor.

¿Cuántos años tiene Shakira?

Nacida un 02 de febrero de 1977, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, es una cantante, bailarina, productora, filántropa y activista de 35 años de edad.

La legendaria cantante posee innumerables éxitos que la posicionan como la más grande exponente de la música latina en el mundo, con temas que han roto todo tipo de récords.

Shakira mientras tanto continúa con sus planes de lanzar música y en breve anunciará su nuevo disco, el cual pretende salir a la venta a finales de año.

