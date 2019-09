Shakira destrozó a Jennifer Lopez, ahora cantarán juntas en el SuperBowl, ¡Se odian! (VIDEO)

Uno de los pleitos más famosos entre estrellas latinas es que protagonizaron la reina de Bronx Jennifer Lopez y la Colombiana más querida del mundo Shakira, a pesar de que sólo vimos la punta del iceberg de este suceso mediático, todo apuntaba a que si fue verdad, pues hasta 2016 ninguna de las dos aceptó colaborar con la otra, hasta que el escenario coincidió para las dos y es el más importante del mundo.

Todo el suceso se remonta hacía el año 2014 cuando se realizaba el mundial de fútbol celebrado en Brasil, en donde J lo habría pedido le dieran el “himno” del mundial de ese año y aseguró sería un éxito ya que armaría una gran colaboración con PitBull, ambos estaban de moda y el boricua era considerado el rey midas de la música pues todo lo que tocaba se hacía “oro”.

J lo obtuvo lo que quiso y después de lograr el himno del mundial, le correspondió interpretarla en la apertura del mundial, terminando de interpretar We Are One, subió un video en el que imitó el movimiento de caderas de Shakira de manera burlesca, sin embargo el mensaje fue claro.

Posteriormente, Shakira después de ver el grosero gesto de JLo, armó su propio himno con ayuda de una supuesta campaña de Activia y los compañeros y amigos de su esposo Piqué, así nació ‘La La La’, la canción la adoptaron en todo el mundo, pues ella ya tenía experiencia con ‘Bamboo’ en Alemania 2006 y Waka Waka en Sudáfrica 2010.

Shakira no dijo nada al respecto a pesar de que la prensa le cuestionó lo ocurrido, ya que ella viajó de manera “casual” a Brasil por esos días, sin embargo es que a última hora la que se presentó en la gran final del mundial fue Shakira y no Jennifer Lopez, siendo la final del mundial lo más esperado en el fútbol durante cuatro años, de esta forma elegante y sin presunciones Shakira humilló a JLo quien quedó como artista de segunda en el mundial donde su himno fue aplastado por la Colombiana

