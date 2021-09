Shakira conmueve bailando con su padre; le dedica emotivo mensaje por sus 90 años

Shakira publicó en su cuenta de Instagram un conmovedor video bailando con su padre, William Mebarak Chadid, durante los festejos por su cumpleaños número 90. Pero la cantante colombiana también le dedicó un emotivo mensaje a su progenitor, donde la famosa demuestra el gran amor y admiración que siente por él.

La artista aparece bailando muy alegre con su papá la canción “Anoche soñé contigo”. Pero la intérprete de 44 años mencionó en su publicación que le gustaría ser como su padre:

“Recordar cuán querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor”, escribió Shakira, quien fue la cantante más buscada en Google el año pasado.

Shakira quiere ser recordada por sus acciones humanitarias

En su publicación en Instagram, Shakira se sinceró y reveló que algún día le gustaría que la gente la quisiera y recordara “no por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística sino por mi legado humano”, declaró.

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, la cantautora latina más famosa del mundo también es conocida por ser embajadora de buena voluntad de UNICEF, y realiza diversas actividades benéficas.

En su ciudad natal, Barranquilla, Colombia tiene desde hace años su propia Fundación “Pies Descalzos”, creada con el objetivo de brindar ayuda a toda la comunidad infantil desprotegida de ese país y de otros territorios del tercer mundo.

Sin embargo, la intérprete de “Antología” expresó que le gustaría que las personas cercanas a ella también la consideraran como alguien que les dió alegría y apoyo, como su padre lo ha hecho con otros.

Shakira reconoce la trayectoria de su papá

La cantante dijo que algún día le gustaría ser como su papá, no sólo en lo profesional/Foto: Wipy

De igual manera, Shaki mostró la admiración que siente por su padre, destacando las cualidades, logros y la trayectoria que ha tenido durante sus 90 años de vida.

“Ha sido un escritor, un alma creativa, dueño de una vastísima riqueza literaria, e intelectual, pero no es aquello precisamente lo que celebramos en su día entre boleros, globos y bebidas”, comentó la cantante de “Don’t Wait Up”.

Los fans de Shakira disfrutaron mucho que la artista comparta con ellos esta tierna reflexión sobre su padre después de que William Mebarak Chadid cumplió años el pasado 6 de septiembre.

