¿Shakira con planes de boda?

2016

Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique) el 31 de Dic de 2015 a la(s) 3:23 PST

Finalmente, la colombiana no cerró la posibilidad de un día llegar al altar. “Yo no digo que no a esa posible situación, pero no es una prioridad, en este momento siento que el compromiso mutuo que hemos adquirido al juntar nuestras vidas y convertirnos en padres de estos dos niños, que son una fortuna para nosotros, una alegría, esto es obviamente estar casados, así nos sentimos”.