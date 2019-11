Shakira rendirá homenaje a música latina en el próximo Super Bowl

La cantante colombiana Shakira planea rendir un homenaje a la música latina en su presentación durante el medio tiempo del Super Bowl 2020 junto a Jennifer López que se llevará a cabo el 2 de febrero en Miami.

Durante una entrevista realizada a Shakira el día lunes en Barcelona, España, donde vive junto a su pareja, el futbolista Gerald Piqué y sus dos hijos, declaró que participar durante el show del medio tiempo es un sueño que está cumpliendo y que además, tiene un propósito muy especial.

“Celebrar esa cultura, resaltarla en un país donde los latinos también han pasado muchas dificultades”, dijo Shakira. “Me siento realmente honrada y con una gran responsabilidad en las manos de representar a la comunidad latina”

Después de suspender su gira en 2017 ¿Perdió la voz?

A finales del año 2017 la cantante se vio en la necesidad de suspender su gira por Europa, debido a una hemorragia en las cuerdas vocales, dejando a sus fans muy preocupados por la repentina suspensión de los conciertos programados.

Reconoció que ese fue uno de los peores momentos de su vida, tanto artística como personal, el saber que podría no volver a cantar causaba que el miedo le invadiera, los médicos le recomendaron una operación con riesgos, pero ella no aceptó y se sometió a tratamientos que consistían en su mayoría en no hablar por largos periodos de tiempo, algo difícil al ser madre de dos niños pequeños.

“Me curé milagrosamente, porque los médicos aseguraban que necesitaba un procedimiento médico” mencionó, al tiempo que agregó que de no ser por sus seguidores que la motivaron y animaron, no lo hubiera logrado.

El mes pasado colaboró con Pedro Capó y Camilo con el remix de “Tutu” y desde entonces ha seguido trabajando y preparándose para presentarse junto a Jennifer López el 2 de febrero durante el Super Bowl 2020 que además es el mismo día en que cumplirá 43 años.