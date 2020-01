Shakira celebrará su cumpleaños en el Super Bowl

Shakira celebrará su cumpleaños como cualquier mortal, trabajando ¡pero en el Super Bowl!. Un hecho que ha mantenido ocupada a la cantante quien recientemente declaró que no había tenido tiempo de pensar que justo ese día es su cumpleaños.

La intérprete de “Antología” reveló durante una reciente entrevista que festejará su cumpleaños junto a su actual pareja Gerard Piqué, quien por cierto también cumple años el mismo día; y su hijos Milan y Sasha.

Respecto a este tema la cantante colombiana mencionó lo siguiente:

“No me creerás, pero ni siquiera lo he pensado. He estado tan concentrada en las preparaciones que no veo más allá del halftime, pero lo que más quiero es celebrar con mi familia, ya que en estos últimos días no he podido estar con ellos y todos tenemos cumpleaños por estas fechas”