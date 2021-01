Shakira cautiva publicando video bailando sensualmente como un animal

Shakira ha causado mucho impacto desde hace unas semanas, después de que a finales del 2020 estrenara la canción “Girl Like Me” junto a los Black Eyed Peas, misma que se ha convertido en un éxito internacional principalmente gracias a la coreografía que realiza la intérprete.

La colombiana lanzó el reto a sus fans de que realizaran la coreografía de la canción en Tik tok, y la respuesta ha sido increíble, tanto que ella misma ha reaccionado a varios videos compartidos por los internautas.

Sin embargo, recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante de “loca”, se mostró como toda una fiera, después de subir un video de la coreografía anteriormente mencionada.

El impactante video de Shakira

Como es bien sabido, la famosa es multifacética, y así como canta, baila y compone, también ha experimentado en el mundo de la actuación, específicamente en el doblaje, pues prestó su voz para ser Gazelle en la película Zootopia, personaje que la ha marcado como artista.

Gracias a la magia de la edición digital, pudimos ver al personaje de Shakira bailando dicha canción, por lo que la propia Gazelle se subió al tren del baile de “Girl like me”, lo que impresionó a la intérprete colombiana.

“¡¡GAZELLE!! ¡Esto es increíble! Ustedes tienen mucho talento. ¡Me vuelven loca cada vez!” publicó la intérprete acompañando el video.

La pareja de Gerard Piqué cuenta con casi 70 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, siendo una de las cantantes latinas más importantes y populares de todos los tiempos.

