Shakira casi pierde su presentación en el Super Bowl por esta razón

Shakira reveló en una entrevista para Glamour, el terrible accidente que vivió justo una noche antes de su histórica presentación en el medio tiempo del Super Bowl LIV.

Es bien sabido que la colombiana es una de las cantantes más perfeccionistas en el medio y sus 30 años de trayectoria artística así lo respaldan.

Sin embargo, unas horas antes de saltar al escenario tuvo un fatal desliz con su cabello, teniendo que enmendar el error antes de su presentación estelar junto a JLO.

El percance de Shakira previo al Super Bowl LIV

La cantante contó que una noche antes de su presentación en el Super Bowl LIV, tuvo un accidente con el color de su pelo, pues al teñirlo éste se pintó de color negro.

"Tuvimos que teñirlo de nuevo usando agua oxigenada. Mi cuero cabelludo se irritó mucho. No podría ni empezar a contarte. Las cosas que me pasan solo me pasan a mí y a mi pelo, mi cabello me hace cosas realmente crueles porque siempre me mantiene al límite, pero también sobrevive mucho. Es muy resistente", explicó.