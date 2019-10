Shakira cantará ‘Tutu’ con Camilo, ¡La colaboración del año!

Una de las canciones favoritas del año 2019 es sin duda ‘Tutu’ del colombiano Camilo, sin embargo la fiebre de Camilo y su tema ha llegado hasta los oídos de Shakira a quien el tema le llegó al cerebro y no ha podido salir de su mente desde donde ha hecho tanto eco que ahora quiere cantar con Camilo y hasta se reunió con el.

Todo inició hace un par de días cuando Shak subió a su Instagram un video en donde interpreta el estribillo tan pegadizo de la canción, escribió en el post que no podía sacar de su mente la canción, el tema lo cantó tan sensualmente que muchos fans de ambos colombianos solicitaron que surgiera una colaboración, Camilo compartió el video con su post.

“Después de saltar por toda la casa y haberle mandado este video a mis papás, a mi hermana, a mi novia y al resto de gente que conozco jajajaja tengo que decirles que no lo puedo creer...

Cuando cumplí 7 años, mi papá me llevó a una tienda de casettes, y me regaló “DÓNDE ESTÁN LOS LADRONES”. Desde ese momento y hasta hoy Shakira es en mi mente sinónimo de grandeza y de excelencia...

Y bueno... que subió un post cantando mi canción y casi me desmayo... chao” escribió en su cuenta de Instagram el joven.

Posteriormente Shakira subió una historia en la cual aseguraba que quería la colaboración con su compatriota, después de este momento todos aseguraban que se realizaría una fusión de talentos, y de pronto ambos artistas subieron una imagen juntos con la que casi amarraron el junte de voces.

“Yo no sé si este tipo de cosas se cuenten... pero me andaba doliendo el tobillo y me costaba mantenerme en pie... y ella me sentó, me puso almohaditas debajo de la pierna y me hizo sentir mejor... y bueno... eso. Shakira”, Escribió Camilo en la foto junto a Shak mientras que la Colombiana más famosa del mundo escribió “Miren con quien estoy”.