Shakira calienta Instagram con las piernas abiertas en su casa

Shakira es una de las cantantes más sexys de Latinoamérica, pues a sus más de 40 años tiene uno de los cuerpos más envidiables en el mundo del espectáculo.

Y es que la colombiana es madre de dos hijos, y aún así se conserva más sexy que nunca, esto a base de ejercicio y sana alimentación, por lo que no teme presumir lo en su cuenta de Instagram, y en esta ocasión fue captada con las piernas abiertas.

Eso sí, no se trata solo de su sensualidad al tener esa pose, sino que Shakira también se mostró muy hogareña al estar en pijama, conviviendo con sus hijos, pues ella también ha sido víctima del coronavirus al tener que quedarse en casa.

Mira la foto de Shakira

La intérprete de "she wolf" recibió cientos de likes por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en comentarle lo guapa que se ve en su look casero.

De hecho un dato curioso de la fotografía es que fue tomada por su hijo Sasha, quién al parecer tiene madera de ser fotógrafo, pues la imagen le salió muy bien.

“Creo que mi hijo Sasha quiere ser fotógrafo!”, publicó Shakira en su cuenta de Instagram

Por cierto, antes de que iniciara en América el tema de la cuarentena por el Coronavirus, Shakira protagonizó uno de los momentos más memorables de este año, y fue su participación en el Super bowl 2020, donde junto a Jennifer Lopez, le pusieron sabor latino al evento deportivo.

Los fans de la cantante colombiana esperan que termine el confinamiento lo más pronto posible, pues su equipo había confirmado que estaba planeando una nueva gira mundial, y sería su regreso a los escenarios desde su gira "El dorado".