Shakira amenazó a Gerard Piqué, hará todo por la custodia de sus hijos

Un nuevo rumor sobre el divorcio entre Shakira y Piqué ha surgido, actualmente la cantante colombiana y el futbolista español están en un pleito legal por la custodia de los dos hijos que tuvieron juntos. Las últimas noticias consistieron en que la cantante hacía una oferta para tener la custodia total de los pequeños.

Sin embargo, parece que Piqué no ha aceptado porque se irían a vivir a Miami y planeaba hacer una contra oferta. Pero según otros rumores, el futbolista no está estable emocionalmente ni económicamente, incluso parece que está bajo tratamiento psiquiatrico. También parece que desea regresar con la colombiana pero ella no lo aceptó.

La postura de Piqué es que no sus hijos no deben abandonar la ciudad de Barcelona porque sufrirían daños emocionales. Ante esto, Shakira supuestamente no temió en amenazar al futbolista con denunciar la situación a la Corte de Niños de España.

Piqué también rompió un acuerdo de no juntar a sus hijos con su pareja

También, se cuenta que Shakira y Piqué habían acordado que sus hijos, Misha y Sasha, no estarían en contacto con las nuevas parejas del futbolista. Pero según se captó que ocurrió todo lo contrario.

Se publicaron fotos en las que los pequeños estuvieron con Piqué y su supuesta nueva pareja de 25 años cerca de ellos en Dubai. Por lo que eso pudo ser lo que provocó que la cantante llevará la situación ante la justicia. Descubre que pasará en La Verdad Noticias.

¿Qué edad se lleva Shakira y Piqué?

Shakira le lleva 10 años a Piqué.

Uno de los temas en los espectáculos que ha tenido gran relevancia en los últimos meses es el fin del matrimonio entre Shakira y Piqué por una supuesta infidelidad. Ahora parece que el tema estará enfocado en quien tendrá la custodia total de sus hijos.

También, te compartimos qué edades tienen los famosos. La famosa Shakira actualmente tiene 45, mientras que el futbolista tiene 35, diez años menos.

