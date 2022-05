Shakira ¿Por qué trataron de sacarla del torneo deportivo de sus hijos?

Shakira es una hermosa cantante colombiana que siempre ha presumido sobre el gran amor que siente por Milán y Sasha, pues aparte de ser una de las artistas en el género de la música con la carrera más sólida es una de las mejores mamás del mundo.

Es por eso que en cada oportunidad que tiene les hace saber al mundo lo orgullosa que está de sus pequeños y así lo hizo la noche pasada, pues la celebridad de 45 años de edad asistió al programa nocturno con el conductor y comediante Jimmy Fallon.

Fue ahí en donde tuvieron una plática amena, hicieron algunos juegos y dinámicas que volvieron graciosa la noche, sin embargo, algo que llamó la atención es lo dulce que es la cantante Shakira con sus hijos, pues no teme mostrar el inmenso cariño que siente por ellos, al siempre estar apoyándolos, al igual que amándolos.

Shakira iba a ser corrida del torneo de sus hijos

En el mismo programa Shakira contó una experiencia en donde relata que recibió dos advertencias de que podría ser sacada del torneo, por ser una mamá muy ruidosa y es que la hermosa cantante no es capaz de guardarse para sí lo emocionada que está de que sus hijos estén haciendo lo que más aman, ya que practican taekwondo.

"Cuando ellos participan en los torneos de taekwondo, yo me emociono como una loca. Así que la última vez me dieron dos advertencias que casi me sacan porque yo estaba tipo ¡Pégale en la cabeza, en la cabeza!”

La cantante es evidenciada en un video

El conductor, Jimmy Fallon le informa a la audiencia que tienen un vídeo en donde se puede percatar a Sasha (el hijo de Shakira) recibiendo un reconocimiento en este deporte y a la artista colombiana estar en un completo estado de alegría que comienza a gritar de emoción y satisfacción, le regala un tierno beso en el cabello a su hijo pero lo que más resaltan son sus gritos.

Tal parece que, ganándose el título de ser una tierna y buena mamá, este fragmento de la entrevista sería posteado en las redes sociales del programa en donde en la sección de comentarios se podían leer tiernos elogios hacia la personalidad de la cantante.

Cabe destacar que muchos afirmaron que las reacciones que tenía La talentosa Shakira por sus hijos no eran para nada intensas sino que simplemente demostraban el gran amor que sentía por ellos.

