Shakira: ¿Por qué no se ha casado con Piqué?

Como te hemos informado numerosas veces en La Verdad Noticias, Shakira y el futbolista Gerard Piqué llevan más de 10 años de relación, después de haberse conocido en las grabaciones de la canción “Waka Waka”, para el mundial del 2010, en donde ambos salen en el videoclip.

Sin embargo, aunque los años han pasado, y su romance ha dado frutos, entre ellos a sus dos hijos, los famosos aún no quieren dar el paso al altar, y tal parece que no es precisamente por que el catalán no quiera, sino porque la oriunda de Barranquilla está muy asustada.

Fue a través de una entrevista que dio con el periodista Bill Whitaker, que la intérprete de “Loba”, abrió su corazón, y dijo cuál es la verdadera razón por la que no ha querido dar ese siguiente paso, pese a que sabe que quiere pasar el resto de su vida a su lado.

“Para decirte la verdad, el matrimonio me asusta. No quiero que me vea como la esposa. Preferiría que me viera como su novia... Exactamente. Su amante, su novia. Como un fruto prohibido”, dijo.

Shakira ¿va por el tercer hijo?

Mucho se ha rumorado si la cantante colombiana estaría lista para traer al mundo a un tercer pequeño, fruto de su relación con el futbolista del Barcelona, sin embargo, por ahora la famosa aún no ha dado declaraciones al respecto.

Sin embargo, si algo es bien sabido, es que esta cantante, aunque físicamente es una diosa, y en todos los demás aspectos también, ya no es una jovencita que digamos, pues este 2020 cumplió 43 años, por lo que expertos han puesto sobre la mesa que quizá no le queden muchos años para buscar un tercer hijo.

Sin embargo, por ahora la cantante se encuentra concentrada en su carrera, y hace algunas semanas nos sorprendió con su regreso triunfal con la canción Girl Like Me, la cual se ha convertido en todo un éxito.

¿Crees que Shakira se case algún día con Piqué?, dinos tu opinión en los comentarios.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.