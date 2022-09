Shakira: Joven asegura ser hijo no reconocido de la cantante; fue abandonado

Shakira se encuentra en un momento delicado de su carrera, pues después de terminar una relación de 12 años con el futbolista catalán Gerard Piqué, ahora se encuentra en el ojo de los medios de comunicación tras una nueva polémica.

Y es que la cantante colombiana se encuentra en este momento en un momento muy difícil, pues a pesar de tener un éxito profesional está luchando por la custodia de sus hijos Milán y Sasha.

Como te dijimos en La Verdad Noticias,el padre de Shakira no la reconoce debido al avanzado nivel de alzheimer que tiene, información que se ha filtrado a la prensa, sin embargo ahora una nueva polémica rodea a la cantante.

Joven asegura que Shakira es su madre

La cantante colombiana siempre ha demostrado que su familia y sobre todo sus hijos son prioridad al ver cómo no quiere separarse de ellos y por el contrario quiere llevarlos a Miami para que vivan con ella.

Sin embargo, un joven afirma que Shakira es su madre y que lo abandonó cuando era pequeño.

El actor colombiano Santiago Alarcón, dio a conocer esta situación pues según su testimonio lleva años recibiendo mensajes de este hombre al que por petición de sus abogados sólo llamará “El muchacho”.

"Resulta que él asegura que su papa biológico, como él asegura soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira", dijo el actor

El actor indicó que ha ignorado los mensajes del joven, pues está completamente seguro de que no es su madre pues Santiago afirmó que nunca ha tenido una relación con Shakira.

Santiago afirmó que esta situación lleva tres años sucediendo, por lo que afirma que está siendo víctima de extorsión, pues “el muchacho” ha estado acosando al actor y pidiendo 835 millones de pesos colombianos.

"El joven asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos, imagínense yo a los 12 entregando en adopción y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión porque me pide 835 millones de pesos".

¿Quiénes son los hijos de Shakira?

Estos serían los hijos de la cantante

Aunque la cantante colombiana ha tenido muchas relaciones sentimentales con personajes como Antonio de la Rúa, fue en su relación sentimental con el futbolista Gerard Piqué.

Shakira y Piqué estuvieron casados 12 años y la relación terminó el pasado junio cuando la pareja anunció formalmente que se habían separado, sin embargo esta relación trajo para ambos a dos hijos suyos Milán y Sasha.

Milán nació en enero de 2014 y actualmente cuenta con 9 años de edad, mientras que en 2015 Shakira daría a luz a su segundo hijo con Piqué, Sasha quien actualmente tiene 7 años.

