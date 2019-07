Shakira: Descanse en Paz

No podemos negar que Shakira tiene gran facilidad para escribir de forma emotiva y llegar al corazón, muestra de ello son sus exitosas canciones; sin embargo, en esta ocasión su profundo escrito fue dedicado a un momento de gran pesar.

Estas palabras fueron compartidas por la colombiana a modo de mensaje en sus redes sociales, dejando impactados a varios internautas quienes también le dieron el pésame.

No obstante, lo que sorprendió a todos es que dicho escrito fue dedicado a su ex novio, Fernando de la Rúa, por motivo del lamentable fallecimiento de su padre y ex suegro de Shakira.

El señor falleció a los 81 años de edad y se sabe que la colombiana siempre mantuvo una cariñosa y cercana relación con él.

En el mensaje compartido por Shakira y el cual ya cuenta con más de 851 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios, se logra leer:

"Fernando querido, Te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos. Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo”.

Cabe recordar que Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron un romance desde el año 2000 hasta el 2010, cuando la colombiana fue ligada sentimentalmente a Gerard Piqué, padre de sus dos hijos y a quien conoció en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, de ese verano.

