Shakira: Así apadrinó a su apuesto sobrino Shafik Mebarak como cantante

Shakira es una de las cantantes colombianas que ha destacado a nivel mundial con sus éxitos y ahora ha sorprendido al promocionar la carrera de su apuesto sobrino en sus redes sociales.

Tal parece que la cantante colombiana apoya la carrera de su sobrino Shafik Mebarak quien está adentrándose en la industria musical y es toda una novedad para los internautas.

Es por eso que Shakira también le ha dado un espacio en su cuenta de Instagram para apoyar la carrera de su apuesto sobrino, quien apenas está saltando al mundo de la música, ya que publicó un video promocionando.

El video es parte de la promoción de la nueva canción de su sobrino, que ha decidido dar a conocer Shakira a sus más de 70 millones de seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

¿Quién es el sobrino de Shakira?

Se trata de Shafik Mebarak, quien tiene 22 años y por ahora ha querido incursionar en la música con ritmos latinos como lo demuestra en la canción titulada Te fuiste y el cual ha presumido la cantante colombiana así:

“Ya está aquí por lo que tanto has trabajado. Muy orgullosa de ti”.

Eso fue lo que le escribió Shakira sobre el hijo de su hermano Robin Mebarak, además de que el chico no se silenció y respondio así: “¡Wow! Tía, te agradezco tanto el apoyo y los consejos que me has dado”.

Shafik Mebarak

Se ha resaltado que Shafik decidió que quería seguir los pasos de su tía y comenzó a cantar a los 15 años. Desde entonces se ha preparado para lanzar su primera canción. En 2019 firmó con Sony Music Colombia y ahí comenzó a hacerse realidad su sueño.

Anteriormente, Shafik resalta la influencia que ha tenido su tía en su carrera musical: Ella influye mucho en mí por el hecho de que es una persona que se ha esforzado mucho por llegar donde está.

Cabe destacar que Shakira es una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial, incluso ha ganado premios como los Grammy, Grammy Latino y Billboard; además de que ha vendido más de 75 millones de álbumes.

