Shaila Dúrcal ya no quiso tener hijos biológicos después de la muerte de su madre/Foto: Hoy Los Ángeles

Shaila Dúrcal regresó a España desde hace un tiempo y ella misma confesó que su estancia en México durante muchos años, fue en parte para escapar del dolor que le había generado la muerte de su madre, la famosa Rocío Dúrcal.

En una entrevista con Bertín Osborne, Shaila habló de sus más fuertes experiencias en sus 41 años de vida. Y por supuesto, una de las más difíciles ha sido perder a su mamá. Recordemos que Rocío Dúrcal falleció en 2006.

Por lo cual, Shaila decidió huir a México para “refugiarse” e intentar salir de la fuerte depresión que le generó esta enorme pérdida. "He de reconocer que huí y me escondí. Ahora he sentido la necesidad de volver y apoyar a mis hermanos", dijo la cantante.

La muerte de Rocío dejó devastada a Shaila, y tardó mucho tiempo en recuperarse/Foto: Milenio

La talentosa mujer reveló que uno de sus hermanos, Antonio Morales, estuvo internado por Coronavirus, por lo cual, Shaila decidió volver a su tierra y acompañar a su familia. A su regreso, la cantante ahora se ha vuelto muy cercana a su hermana mayor, Carmen Morales.

La muerte de Rocío Dúrcal fue el detonante para que Shaila no tuviera bebés

La intérprete de “Convénceme” declaró en su entrevista que uno de los motivos por los que decidió no tener hijos biológicos fue por la pérdida de su famosa madre. "Pienso que iba a faltar esa conexión con la abuela. Eso es echar de menos", explicó.

Sin embargo, Shaila Dúrcal confesó que sí tiene una hija, aunque no sea de su sangre. Se trata de la hija de 16 años, Aitana, que tiene su esposo Dorio Ferreira de su pasada relación.

Shaila de convirtió en madre de la hija de su esposo Dorio, y los tres han formado una familia que regresó a vivir a España/Foto: Hola

"A mí la hija me la dieron hecha. Ya tiene 16 años y casi salimos juntas... Tengo 41 años y si fuera a tener hijos, me tendría que poner ya. Pero mi marido se ha quedado en la práctica", dijo entre risas la cantante.

Shaila tienen una muy buena conexión con su hijastra Aitana. ¿Estás de acuerdo con la manera de pensar de Shaila Dúrcal? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

