Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México-Sexy modelo es 'bateada' en Enamorándonos Bruno la bateó en pleno programa y ella le dijo que era un hombre muy frío Cada día surgen más escándalos en el programa de TV Azteca, Enamorándonos, hace un par de días la emisión producida por Magda Rodríguez y conducida por Carmen Muñoz llamó la atención. Y es que desde que Bruno y Magaly decidieron romper su noviazgo cuando se pretendían casar, Magaly no ha dejado de insistir y va todos los días con la esperanza de recuperar al hombre dominicano. Hablando de Bruno, este recibió a una voluptuosa mujer como flechada, al verla todos se quedaron con la boca abierta, pues se trata de Tracy Saenz, la modelo que apareció en el famoso video de Gerardo Ortiz, Fuiste Mía Cuando llegó al programa, parece que la mujer no sabía en dónde estaba, pues al hacerle unas preguntas, ella no sabía dónde estaba su amoroso Bruno, esto dio a entender que la chica no sabía a lo que iba. [embed]https://www.facebook.com/EnamorandonosTV/videos/965136387015259/[/embed] Ambos jóvenes se fueron de cita, pero al día siguiente cuando le preguntaron a Bruno si quería otra cita con ella, él respondió que no. Bruno: Me parece una chica muy bonita y muy guapa, pero no tenemos el mismo tema de conversación, además cuando venga una amorosa por mi, la verdad es que quiero que sea para mi y que no ande coqueteando con los demás, la vi coqueteando con uno de mis compañeros y eso no me gustó. Tracey: No te preocupes, cuando platicamos me di cuenta que eres muy frío, Magaly te lo regalo. Magaly: Mi amor desde ahí estás mal, las personas no se regalan, ya se sabía que es mío, su corazón y el mío están unidos.

