Sex and the City: Sarah Jessica habla de la ausencia de Kim Cattrall en el reboot

Sarah Jessica Parker reaccionó con un fan que dice que a Sarah "no le agradaba" Cattrall y otro que dijo que extrañarían a Samantha.

"Sex and the City" regresará a HBO Max, pero no los cuatro miembros principales del elenco del programa regresarán también.

El domingo, el streamer confirmó que una serie de resurgimiento titulada "Y así ..." comenzaría a filmarse esta primavera con Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw, Kristin Davis como Charlotte y Cynthia Nixon como Miranda.

Notablemente (y no sorprendentemente) ausentes del anuncio: Kim Cattrall y su personaje, Samantha Jones.

El programa seguirá al trío mientras "navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 a la aún más complicada realidad de la vida y la amistad a los 50" y constará de 10 episodios de media hora.

Kim Cattrall hizo saber hace un tiempo que no tenía ningún interés en volver a la serie y ha sido bastante explícita con sus problemas con Parker.

También dijo que estaría bien con que "otra actriz" se hiciera cargo del papel, una ruta que no parece que HBO tome con el reboot.

Sarah Jessica Parker habla de que Samantha no esté en el regreso

El domingo, Parker respondió a algunos fanáticos que mencionaron a Cattrall y Samantha, después de publicar el video del anuncio del nuevo programa en Instagram. Un seguidor dijo que a SJP "no le gustaba" Cattrall, lo que Parker negó.

"No. No me desagrada. Nunca he dicho eso. Nunca lo haría", escribió.

"Samantha no es parte de esta historia. Pero siempre será parte de nosotros. No importa dónde estemos o qué hagamos", declaró la actriz.

Cuando otro seguidor señaló que "extrañarían a Kim/Samantha", Parker agregó: "Nosotros también lo haremos. La amamos tanto". A otro fan que dijo que extrañarían al personaje, ella respondió: "Ella siempre estará allí. Y estamos muy emocionados".

Se dice que Kim y Sarah ya no tenían una buena amistad, por lo que es probable que ese sea el motivo por el que Cattrall decidió no volver al la serie/Foto: Town & Country Magazine

Incluso rechazó una sugerencia de reformulación de alguien que decía que Jennifer Coolidge debería asumir el papel, diciendo: "Tenemos algunas historias nuevas que contar. Estamos entusiasmados".

En Twitter, un escritor del New York Times tuiteó una publicación de noticias sobre el avivamiento y agregó: "Por favor, responda a continuación con su trama sugerida que explica la ausencia de Samantha".

Parker saltó a las respuestas para bromear sobre tomar notas, escribir, "Lápiz y papel listos". Después de leer algunas de las otras respuestas y sugerencias de los fans, dijo que estaban "superando todas las expectativas" y que estaba "imponiendo disciplina" para evitar escribir "caliente / frío" sobre las ideas de la gente.

"And Just Like That ..." de Sex and The City comenzará a filmarse en la ciudad de Nueva York a fines de la primavera. ¿Verás esta nueva serie? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

