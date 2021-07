Sex and the City: Revelan primera imagen del reboot de la serie

Los fans fieles de Sex and the City están locos por ver el reboot de la serie luego de la revelación de la primera imagen de lo que se está produciendo y está siendo protagonizado por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes no han dado tanta información al respecto.

El pasado viernes 9 de julio se dio a conocer la primera imagen del regreso de la famosa serie mediante la cuenta oficial de Instagram de And Just Like That.

Anteriormente en La Verdad Noticias dimos a conocer cuando se anunció que HBO Max preparaba el reboot de la serie sin Samantha Jones, una de las actrices icónicas del proyecto que sigue siendo exitoso en todo el mundo.

Foto del reboot de Sex and the City

Las protagonistas lucen preciosas

Se contarán nuevas historias de los legendarios personajes como Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York, y la foto que se divulgó recientemente, creó gran expectativa entre los fans del proyecto.

Tristemente es evidente la ausencia de Kim Cattrall como Samantha Jones, decisión que causó polémica entre los miles de comentarios de la foto en redes sociales, pues las cuatro mujeres eran las protagonistas de la serie.

“Y simplemente así… la historia continúa”, según indicó la imagen.

Cuando se anunció el nuevo proyecto, comenzaron a surgir curiosidades impactantes de la serie, que despertaron aún más la curiosidad de los fieles seguidores.

¿Cuándo se estrena Sex and the City 2021?

Se estrenó el pasado 29 de junio

Se informó que está disponible desde el pasado 29 de junio en HBO Max. En lugar de cuatro, serán tres amigas por las calles de Manhattan y en esta nueva entrega se llevarán a cabo historias interesantes.

Las protagonistas de Sex and the City han cambiado tras 22 años de que terminó la primera entrega del proyecto y las expectativas sobre lo que sigue en el reparto aumentan.

