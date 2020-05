Sex and the City: Kristin Davis revela el personaje ideal para pasar cuarentena

Kristin Davis sabe que Charlotte York, su emblemático personaje en Sex and the City sería la mejor compañera de cuarentena en medio del actual brote de coronavirus en Estados Unidos y el resto del mundo.

Kristin Davis revela el personaje ideal de Sex and the City para pasar cuarentena

La actriz de 55 años de edad, se unió al episodio desde casa de este martes de "The Talk" de Global y se entusiasmó con Charlotte, su personaje en "Sex and the City", admitiendo que ella y Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, serían sus primeras elecciones como compañeras de aislamiento.

"En primer lugar, Charlotte seguramente, me gustaría que me pusieran en cuarentena con ella porque estaría preparada", dijo Kristin Davis a los co anfitriones de "The Talk". “Se habría abastecido durante seis meses; todo estaría muy muy limpio; ella tendría todas las toallitas Clorox, como acumuladas, ya sabes, en su despensa”, agregó.

Kristin Davis también explicó porque Samantha es buena opción, “así que definitivamente me gustaría estar con Charlotte por esa razón, pero creo que la más divertida probablemente sería Samantha. Pero, por otro lado, no sé cómo le gustaría, estar encerrada, ¿sabes lo que digo?"

Las Sex and the City ideales en cuarentena

Aunque sus preferidas para pasar la cuarentena son Charlotte y Samantha, Kristin Davis, aseguró que Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) también tienen sus beneficios para pasar la cuarentena: "Carrie, ya sabes, sería tan reflexiva e ingeniosa y divertida, y creo que Miranda sería como home office. Ya sabes, ella estaría en el zoom. Estaría tan concentrada, pero sería un espectáculo fascinante".

Y cuando se le preguntó si se había unido a sus antiguos compañeros de reparto en "Sex and the City" para un reencuentro al estilo de cuarentena como lo hizo el elenco de The Office e incluso Lizzie McGuire, Kristin Davis reveló dijo que sí lo haría.

Te puede interesar: Elenco de la serie “Sex And The City” se reúne por una buena causa

"Sex And The City" fue un éxito durante seis temporadas transmitidas entre 1998 y 2004 y posteriormente el estreno de dos películas de gran éxito.