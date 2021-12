Sex and the City: Kristin Davis confirma que filman escenas falsas para el reboot

Kristin Davis confirmó que ella y sus co protagonistas de Sex and the City filmaron escenas falsas para el reboot de la serie, And Just Like That ..., para evitar que los fans predigan la trama.

Davis y sus coprotagonistas, Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon, son constantemente fotografiadas por paparazzis mientras filman la serie en la ciudad de Nueva York, por lo que esperan que las escenas falsas ayuden a que no haya “spoilers”.

Davis y Nixon hicieron una aparición en The Late Show con Stephen Colbert el martes, donde el presentador preguntó sobre el rumor de una escena falsa que había durado varios minutos, a lo que Kristin respondió “¡Sí, definitivamente!”

Mientras que Nixon, un poco más reservada, sonrió irónicamente y dijo: "Por supuesto que no", pero después de que su coprotagonista confirmó repetidamente la especulación, dijo tímidamente: "Podría ser cierto".

No quieren arruinar “And Just Like That”

Davis dijo que lo hacen por el bien de los televidentes.

Davis, que interpreta a Charlotte York en el programa, explica que el trabajo extra es en beneficio de los fanáticos, ya que no quieren que la trama se arruine antes de que se transmita la serie.

"Queremos que los fans disfruten del programa. Creo que esa es la parte importante", insistió, mientras que Nixon agregó: "Sabes, no queremos que sepan, no queremos que lean las Cliff Notes ( guías de estudio) de antemano ".

En octubre, los fans de la serie quedaron indignados cuando Carrie Bradshaw fue fotografiada besando a un nuevo personaje, interpretado por Jon Tenney, lo que llevó a muchos a cuestionar si se había separado de su esposo, el Sr. Big. ¿Podría ser una escena falsa?

¿Cuándo se estrena “And Just Like That”?

Las protagonistas de Sex and the City vuelven el 9 de diciembre.

Los dos primeros episodios de “And Just Like That” se estrenarán el jueves 9 de diciembre a través de HBO Max. El resto de la temporada se estrenará semanalmente en el servicio de streaming.

La semana pasada, el reboot de Sex and the City estrenó un emotivo avance que muestra a las tres amigas compartiendo nuevamente la pantalla, en una etapa muy distinta.

