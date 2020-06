Sex Education: ¿Ya tiene fecha de estreno la tercera temporada?/Foto: Pizquita

Netflix ha confirmado la tercera edición de Sex Education. Esto no debería ser una sorpresa después de que la serie haya sido de las diez mejores series de la plataforma de transmisión de 2019 tanto en el Reino Unido como en los EE. UU.

Antes del anuncio oficial, Ncuti Gatwa, quien interpreta a Eric, también reveló que el lanzamiento ya estaba contratado para la próxima temporada, lo que tendrá sentido ya que hay mucho que necesitamos saber.

Aquí está todo lo que desea aprender sobre Sex Education 3.

¿Cuándo saldrá al aire Sex Education?

Ambas temporadas se emitieron en enero de 2019 y 2020, respectivamente, por lo tanto, podemos anticipar la próxima temporada que se transmitirá en enero de 2021.

Pero entonces la pandemia no ha sido un aliado y evitó que muchos comenzaran. No se ha confirmado nada, aunque se supone que la producción comenzará en agosto.

La serie de Netflix se basa en el sol para brindar ese toque natural, ya que no quieren trabajar en los días ingleses de otoño e invierno, y si no pueden comenzar en agosto, pueden comenzar a trabajar a continuación.

¿Quién regresará para la tercera temporada?

Los siguientes actores aparecieron en el video de anuncio de esta serie: Asa Butterfield como Otis, Gillian Anderson como Jean, Emma Mackey como Maeve, Aimee Lou Wood como Aimee, Connor Swindells como Adam, Kedar Williams-Stirling como Jackson, Patricia Allison como Ola , Tanya Reynolds como Lily, Alistair Petrie como Director Groff y Ncuti Gatwa como Eric.

Esta serie de Netflix ha lanzado a la fama sus tres estrellas principales: Ncuti Gatwa, Emma Mackey y Asa Butterfield, gracias a la popularidad del show, estos actores se han convertido en los preferidos del público/Foto: Youtube

También anticipamos el regreso de Simone Ashley como Olivia, Mimi Keene como Ruby y Chanel Kular como Anwar, el novio de Aimee Steve interpretado por Chris Jenks, Rakhee Thakrar como Miss Sands, Jim Howick como Mr.Hendricks, Mikael Persbrandt como Jakob, Samantha Spiro como La madre de Adam, Maureen, Hannah Waddingham y Sharon Duncan-Brewster como las madres de Jackson, Sofía y Roz. El padre de Otis, Remi, jugó con James Purefoy.

También te puede interesar: Emma Mackey de “Sex Education” dará vida a Emily Brontë en nueva película

No, no terminan gracias a Isaac. Isaac no necesita perder la atención de Meave, y lo hace para proteger su atención, aunque elimina el correo de voz del teléfono de Maeve, lo que prácticamente significaría que terminarían juntos.