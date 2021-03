Seth Rogen se llegó a “odiar a sí mismo” por su alcoholismo

Seth Rogen habla con franqueza sobre su consumo de alcohol en el pasado.

Mientras aparecía en la portada de la edición de mayo de British GQ en la promoción de su nuevo libro, Yearbook, el actor de 38 años habló sobre el consumo de bebidas alcohólicas cuando era adolescente y adulto joven, y por qué recurrió a las drogas en su lugar.

Según el medio, Rogen detalló que bebía entre los 13 y los 23 años "tan a menudo como podía sin descarrilar mi vida de ninguna manera significativa". Pero, como señaló el actor, comenzó a cuestionarse por qué participaba en tales acciones.

"Como, ¿por qué me estoy desmayando por estas cosas y me odié a mí mismo al día siguiente?" él dijo.

"Y creo que me di cuenta de que me habían mentido sobre el alcohol y que tenía un lugar en la sociedad por razones equivocadas", declaró.

Seth se sinceró al decir que logró dejar el alcohol cuando comenzó a usar todo tipo de sustancias/Foto: London News Time

Seth Rogen cambió el alcohol por las drogas

El creador de la película Superbad compartió que eliminó la mayor parte del alcohol "hace unos diez años", y decidió tomar drogas socialmente.

"Una vez que me sentí más cómodo tomando otras drogas que estaban más estigmatizadas y sin preocuparme por el daño en términos de las percepciones que alguien tenía de mí, hubo un momento en el que me di cuenta de que solo necesitaba sentirme cómodo tomando un cuarto de tableta de molly [MDMA] en esta fiesta y no beber y pasar un rato mucho mejor", dijo.

"O comer un poquito de hongos en esta cosa o tomar una piruleta [de marihuana]", comentó el famoso.

"Al día siguiente no tengo resaca", continuó Rogen. "No estoy vomitando." afirmó. "Es mucho mejor para mí", agregó. "... Verdaderamente, sería mejor tomar una dosis de ácido que beber".

Al reflexionar sobre cómo sería un mundo sin marihuana, Rogen bromeó: "Sería como decir que ya no puedes usar ropa. Sería un verdadero fastidio".

"Me resultaría muy difícil hacer lo que tengo que hacer en el mundo", añadió.

La marihuana, dijo Rogen a la publicación, lo ayuda con su síndrome de Tourette y TOC de bajo nivel.

Hablando en contra del estigma asociado con fumar marihuana, el actor Seth Rogen anotó: "El único estigma con la marihuana es porque afecta al cerebro. Y la gente se siente rara al respecto". Añadió: "No les gusta hablar de salud cerebral".

