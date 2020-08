Serrath tras humillación en TV Azteca exhibe sexy retaguardia en tanga (VIDEO)

Serrath exhibe sus encantos en tanga

Desde que Serrath fue eliminada de "Survivor México" comenzó a causar revuelo en las redes sociales, pues algo peculiar que caracterizaba a la actriz fue la diminuta tanga que usó durante su estancia en la tribu, por lo que aquella prenda se viralizó en internet, incluso con esa ropa interior se presentó en un programa.

La presencia de la ex concursante del reality show de TV Azteca, dividió opiniones en las redes sociales, ya que a la titular Pati Chapoy de "Ventaneando" no le agrado ver a la chica con poca ropa en el foro de "Venga la Alegría", por lo que no fue invitada al programa de Chapoy.

Tras las contundentes críticas que ha recibido por la diminuta tanga que usó en una emisión de la producción, la celebridad de las redes sociales prefirió dejar atrás los comentarios negativos y compartió un caliente video, donde exhibió sus encantos, logrando subir la temperatura.

Serrath impacta Instagram con su sexy tanga

La ex integrante de "Enamorándonos" no le importó retar la censura de Instagram para compartir una erótica publicación, donde los caballeros pudieran deleitarse la pupila al ver los encantos de Serrath, quien aseguró haber perdido su tanga.

En aquel clip se puede apreciar que la famosa lució la diminuta prenda que se viralizó en las redes sociales, pues solo eso llevaba puesto, lo que causó revuelo en las redes sociales. Para algunos internautas la ex concursante de "Survivor México" es una mujer sensual, mientras que otros la criticaron por enseñar de más.

Los internautas le cuestionaron el motivo por el cual se exhibe de esa manera al mostrar su cuerpo con una diminuta prenda íntima, por lo que los usuarios mencionaron que quizás lo hace para llamar la atención, pues comenzó a tener popularidad tras haber participado en "Enamorándonos".

Serrath sufrió graves daños en su cuerpo

Tras haber sido eliminada de "Survivor México", la actriz de 22 años de edad comentó que su piel cambió por completo, incluso reveló que tiene su cuerpo hinchado y varias lesiones en algunas partes de su cuerpo por las actividades extremas que realizó en el campo de batalla.

Recordamos que Serrath fue la séptima eliminada del reality show de TV Azteca, pero durante su estancia en la tribu, protagonizó diversos momentos polémicos y bochornosos, pues durante una batalla, enseñó sus partes íntimas que fueron censuradas en la televisión. ¿Crees que a la famosa le gusta exhibir su cuerpo?