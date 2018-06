Serrath de Enamorándonos reta a Instagram con sensual foto

La examorosa Serrath impactó a sus fanáticos con una candente instantánea en la que dejó al descubierto sus monumentales atributos. Desde su participación en Enamorándonos, Serrath se convirtió en una de las personalidades más admiradas por la audiencia mexicana.

La candente examorosa es conocida por publicar candente contenido, y su fama en la red ha crecido de tal manera que recientemente celebró la adquisición de 700 mil seguidores en Instagram.

Serrath aprovechó el acontecimiento para publicar una sensual instantánea con la que agradeció a sus fans el apoyo recibido en la plataforma social:

‘No tengo la suerte de conocerlos a todos en persona, pero me siento afortunada de saber que cuento con su apoyo incondicional porque siempre que me propongo una meta, ustedes me motivan a dar lo mejor de mí. ¡Gracias #seguidores!’ [sic].

En la foto, Serrath lució una camisa blanca con la que dejó ver sus torneadas piernas y parte de su voluptuosa retaguardia. Sobre la postal, se puede leer la siguiente leyenda:

‘700 k ¡Thank you everybody!’ [sic].

Hasta el momento, la imagen cuenta con más de 15 mil ‘Me gusta’ y un gran número de comentarios entre los que destacaron halagos de todo tipo para la candente examorosa; asimismo, algunos internautas aprovecharon para agradecer que constantemente presuma sus monumentales atributos con atrevidas fotografías.

Después de abandonar Enamorándonos, Serrath inició una exitosa carrera en el mundo del modelaje, lo que le ha permitido promover marcas locales y romper barreras internacionales con su trabajo.