Serrath anuncia proyecto de Televisa y olvida a Tv Azteca

Isis Serrath es una famosa y muy reconocida actriz, después de haber dejado Enamorándonos y buscar diferentes oportunidades, mostrando diferentes aspectos de su vida, recientemente reveló que tuvo que rechazar una oferta que recibió por parte de TV Azteca.

Hay que destacar que debido a que estaba muy ocupada y que entre manos ya tenía un nuevo proyecto que le imposibilita el poder aceptar el trabajo que le ofrecieron hace poco.

Tal parece que en esta ocasión Isis Serrath alcanzó gran fama por ser la Mala dentro del reality de parejas, cuando este era producido por la ahora fallecida productora, Magda Rodríguez, con quien aclaró que cada tarde se sentaban a planear sus "villanadas".

Serrath y su fama en la farándula

Se dice cuando ella se fue la joven también abandonó dicho programa y buscó nuevas oportunidades, por lo que aceptó formar parte de Survivor México en su primera temporada, demostrando que tenía una gran resistencia, sorprendiendo a todos los que decían que no duraría ni dos semanas.

Hay que destacar que después de estar en ambos realitys y formar parte de diferentes programas como invitada especial, Isis Serrat se enfocó en su carrera como actriz y comenzó a buscar proyectos relacionados con dicho ámbito.

Pes por eso que se integró a un programa de comedia en a+, una de las cadenas ligadas a la empresa de Ricardo Salinas Pliego, y una obra de teatro de terror, mostrando que puede desenvolverse en cualquier situación que lo requiera el trabajo.

Desprecia a Tv Azteca y se va a Televisa

Anuncio de Serrat

Todo parece indicar que esta carrera le está dando buenos frutos, pues recientemente empleó su cuenta de Twitter para confesar que lamentablemente tuvo que rechazar un ofrecimiento de dicha empresa, la cual le ofreció el participar en un reality de baile.

Esto debido a que actualmente se encuentra filmando un proyecto fuera de la Ciudad de México, señalando que eso le impediría poder comprometerse a ser participante, ya que los tiempos no le cuadran para comprometerse.

Pese a que no pudo aceptar formar parte de su programa, el cual no aclaró si sería en la nueva temporada de Todos a Bailar o si preparan algo nuevo, les deseó a la empresa y a los directivos de dicho proyecto que tuvieran mucho éxito y les fuera bien en todos los planes que tenían, agradeciendo el que siguieran pensando en ella para formar parte de sus nuevos programas.

Cabe destacar que así fue la despedida de Isis Serrat: “Gracias @azteca por contemplarme para la nueva temporada del reality de baile, por tiempos y ya que me encuentro filmando fuera de Cdmx no me será posible, pero les deseo todo el éxito… como siempre!".

