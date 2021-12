El cantautor español Joan Manuel Serrat se despedirá del mundo y de la fama luego de cumplir 50 años cautivando a su público, ¡aquí te decimos cómo será su “gira del último adiós”!

En La Verdad Noticias te recordamos que este famoso nació el 27 de diciembre de 1973 en Barcelona, España, de ahí que actualmente tiene 77 años de edad.

Anteriormente te contamos que Joan cumplió años; sin embargo, ahora te diremos cuáles son sus planes para despedirse de sus fans, ¿les va a romper el corazón?

Serrat dará “la gira del adiós” tras triunfar por 50 años en los escenarios. Foto: metropoliabierta.com

El cantante español quiere decirle “adiós” a sus fans de la mejor manera posible, de ahí que ha preparado el tour “El vicio de cantar 1965-2022”, el cual dijo que hace para:

Este anuncio recuerda cuando le dijo al periodista Juan Cruz en el diario El País:

“Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga.”