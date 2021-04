Series animadas para adultos más exitosas de todos los tiempos

Algunas series para adultos han cautivado y enamorado a sus fans por su contenido original y en alguna ocasiones subido de tono.

Las series en esta lista pueden considerarse para adultos por varias razones ya que incluyen la incorporación de contenido sexual explícito o sugerente, violencia gráfica, humor negro u otros elementos temáticos inapropiados para los niños.

Las obras de este género pueden explorar cuestiones filosóficas, políticas o sociales. Algunas producciones se destacan por sus técnicas de narración y animación complejas o experimentales.

Las series de animación también pueden "atraer a una amplia franja de espectadores", incluidos aquellos de entre 18 y 34 años.

En los noventa la comedia cambió. La animación dio un giro para dar paso a temáticas más adultas, personajes más complejos y situaciones más arriesgadas.

¿Cuál es tu serie animada favorita? South Park 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Los Simpson 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Big Mouth 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> La Casa de los Dibujos 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Rick and Morty 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Bojack Horseman 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Padre de Familia 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Los Simpson fue una de las primeras que marcó la pauta y demostró con su fuerte crítica a la sociedad norteamericana que la animación no era algo para subestimar. Dentro de estas series, hay algunas clásicas, otras recientes, todas con tipos de humor diferentes, pero con algo en común: nos recuerdan que "los muñequitos" no son solo cosa de niños.

Rick and Morty

Rick and Morty

Rick y Morty es un programa sobre un genio científico alcohólico y de mal genio llamado Rick Sánchez y su nieto adolescente, Morty Smith. Al comienzo de la serie, Rick reaparece después de una larga ausencia. Lucha por volver a conectarse con su hija, Beth, pero tiene más suerte con su hijo, Morty, quien se une a él en aventuras que los llevarán por todo el multiverso. La presencia de Rick abre una brecha entre el desventurado esposo de Beth, Jerry, a quien Rick odia, y su familia. Esa grieta cambia a lo largo de la serie.

Bojack Horseman

Bojack Horseman

BoJack Horseman es una comedia de situación de tragicomedia animada para adultos estadounidense creada por Raphael Bob-Waksberg. Está protagonizada por las voces de Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie, Paul F. Tompkins y Aaron Paul.

Ambientada principalmente en "Hollywoo", la serie cuenta la historia de un caballo antropomórfico llamado BoJack Horseman (Arnett), la estrella decaída de una comedia de la década de 1990 que planea su regreso a la relevancia de las celebridades con una autobiografía que será escrita por la escritora fantasma Diane Nguyen (Brie).

También tiene que lidiar con su agente, la princesa Carolyn (Sedaris), su compañero de habitación Todd Chavez (Paul) y su ex rival, el Sr. Peanutbutter (Tompkins), así como con sus luchas contra la depresión y la adicción.

El programa está diseñado por la dibujante Lisa Hanawalt, quien ha sido amiga de Bob-Waksberg desde la escuela secundaria y anteriormente había trabajado con él en el webcomic Tip Me Over, Pour Me Out.

South Park

South Park

South Park es una comedia animada estadounidense creada por Trey Parker y Matt Stone y desarrollada por Brian Graden para Comedy Central. La serie gira en torno a cuatro chicos, Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman y Kenny McCormick, y sus hazañas en la ciudad de Colorado y sus alrededores.

El programa se hizo famoso por su blasfemia y su humor oscuro y surrealista que satiriza una amplia gama de temas hacia un público maduro.

Parker y Stone desarrollaron el programa de The Spirit of Christmas, dos cortos animados consecutivos. Este último se convirtió en uno de los primeros videos virales de Internet, lo que finalmente llevó a la producción de South Park.

El episodio piloto se produjo utilizando animación de recorte, lo que llevó a que todos los episodios posteriores se produjeran con animación por computadora que emulaba la técnica de recorte. South Park cuenta con un elenco muy grande de personajes recurrentes.

Big Mouth

Big Mouth

Big Mouth es una comedia estadounidense animada para adultos creada por Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin y Jennifer Flackett para Netflix.

La serie se centra en adolescentes basada en la crianza de Kroll y Goldberg en los suburbios de Nueva York, con Kroll expresando su yo ficticio más joven. Big Mouth explora la pubertad mientras "adopta] una franqueza sobre el cuerpo humano y el sexo.

La primera temporada, que consta de diez episodios, se estrenó en Netflix el 29 de septiembre de 2017 y la segunda temporada se lanzó el 5 de octubre de 2018.

La tercera temporada fue precedida por un episodio especial del Día de San Valentín el 8 de febrero de 2019 y el resto de la tercera temporada se estrenó el 4 de octubre de 2019. En julio de 2019, Netflix renovó la serie hasta una sexta temporada. La cuarta temporada se lanzó el 4 de diciembre de 2020.

Padre de Familia

Padre de Familia

Padre de familia es una comedia de situación animada estadounidense creada por Seth MacFarlane para Fox Broadcasting Company que se estrenó el 31 de enero de 1999. La serie es producida por Fuzzy Door Productions.

La serie se centra en los Griffins, una familia formada por los padres Peter y Lois; sus hijos, Meg, Chris y Stewie; y su perro mascota antropomórfico, Brian. El espectáculo está ambientado en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island, y exhibe gran parte de su humor surrealista y oscuro, a menudo satirizan la cultura estadounidense.

La cancelación de Family Guy se anunció poco después de que la tercera temporada se emitiera en 2002, con un episodio no emitido que finalmente se estrenó en Adult Swim en 2003, terminando la ejecución original de la serie.

Las ventas de DVD favorables y las altas calificaciones de las reposiciones sindicadas desde entonces convencieron a Fox de revivir el programa en 2004; una cuarta temporada comenzaría a transmitirse el año siguiente el 1 de mayo de 2005.

La Casa de los Dibujos

La Casa de los Dibujos

La Casa de los Dibujos es una comedia de reality show de televisión animada para adultos estadounidense creada por Dave Jeser y Matt Silverstein y estrenada en Comedy Central el 27 de octubre de 2004.

La serie es una parodia de The Real World y sigue las desventuras de los compañeros de la casa.

Los personajes principales del programa son una combinación de personalidades que eran reconocibles y familiares antes de la serie. Sin embargo, de manera diferente, Drawn Together utilizó caricaturas de personajes de dibujos animados establecidos y personajes comunes.

Además, sus rasgos de carácter parodian los tipos de personalidad que normalmente se ven en los programas de reality show.

Los Simpson

Los Simpson

Los Simpson, la serie de televisión animada de mayor duración y el programa de televisión con guión en horario estelar de mayor duración en la historia de los Estados Unidos, ahora se emite en muchos idiomas para audiencias de todo el mundo.

Creado por el dibujante Matt Groening, Los Simpson comenzaron en 1987 como un cortometraje de dibujos animados en el Tracey Ullman Show, un programa de variedades de Fox Broadcasting Company.

Ampliado a media hora, debutó como especial de Navidad el 17 de diciembre de 1989 y luego comenzó a emitirse regularmente en enero de 1990. Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.