Series: Filtran la duración oficial de los episodios de la nueva temporada de Game Of Thrones

Hace unos meses de dio la noticia de que la nueva y última temporada de la exitosa serie “Game Of Thrones” llegará el próximo mes de abril, por lo que los fans se llenaron de emoción al saber que la espera ya no sería tan larga, aunque estuvieron decepcionados al enterarse que esta temporada solo contará con 6 episodios, que estarán llenos de acción tal como se vio en el último avance de la temporada.

Aunque esto no es del todo malo, ya que los productores de la serie aseguraron que aunque serán muy pocos episodios, los fans sentirán como si vieran 6 películas de Game Of Thrones, pues ya se reveló la duración oficial de cada episodio.

¿Cuánto durarán los episodios?

Esta última temporada de Game Of Thrones será la más corta de toda la serie, ya que buscar terminar la historia de manera directa y emocionante, por lo que HBO ha liberado la duración oficial de los 6 episodios de la serie, los cuales se dividirán en dos partes.

Duración de los episodios de Game Of Thrones

La primera parte contará con los episodios (aún sin título) con una duración de 54, 58 y 60 minutos respectivamente, y se espera que durante estos se aclare que sucedió después de que el rey de la noche derribara la gran muralla, y al mismo tiempo dará paso al gran desenlace de la historia, plantando las bases para este.

Durante la segunda mitad, los episodios tendrán una duración de 1 hora y 18 minutos, 1 hora y 20 minutos y de 1 hora y 20 minutos respectivamente. En los que se planea explotar al máximo el tiempo disponible para dejar satisfechos a todos los fanáticos de esta exitosa serie.

Cabe destacar que los últimos 3 episodios de la serie son los más largos en la historia de esta, y es por eso que los ejecutivos dicen que se sentirá como ver varias películas de la serie, ya que no se había visto un episodio tan largo desde “The dragon and the Wolf” en la temporada 7, el cual tuvo una duración de 1 hora y 19 minutos con 43 segundos.