Series: Filtran imágenes del aspecto de Batman en el final de "Gotham"

“Gotham”, la serie de la cadena Fox basada en el universo Batman, uno de los superhéroes más famosos del mundo se encuentra transmitiendo su quinta y última temporada, en la cual hemos visto infinidad de personajes que para los espectadores que no conocen la historia del hombre murciélago, fueron muy interesantes de ver, tal es el caso del personaje “Jerome/Jeremiah Valeska” quien aunque no se puede admitir, todos saben que es “The Joker” y nos ha dado grandes momentos del villano más peligroso de todos.

Aunque este villano no es el único que aparecerá por completo en la temporada, pues hace meses se dijo que al final de la serie, podríamos ver al joven Bruce Wayne como Batman, y ahora se ha filtrado el aspecto del que podría ser tu traje.

¿Cómo será el traje de Batman?

Tras varias semanas se especuló si el joven Bruce Wayne, interpretado por el actor David Mazouz portaría el traje de Batman, y esta intriga creció aún más cuando durante la cuarta temporada el personaje inicio sus actividades de vigilante utilizando lo que sería el prototipo de un traje el cual fue diseñado por Lucious Fox.

David Mazouz

Ahora, a solo unos cuantos episodios del fin de la serie se filtró lo que parece ser el aspecto final de Batman en el último episodio.

Batman en Gotham

En la fotografía se puede ver lo que es el prototipo del traje de Batman, el que incluye en el pecho el clásico murciélago, además de un estilo muy parecido al Batman de la trilogía de “The Dark Knight” el cual tiene un aspecto delgado con piezas de armadura incrustadas en áreas específicas del cuerpo, en lo que parece estar montado en un traje sencillo para más movilidad.

Christian Bale

Así mismo, lo único que no convenció del traje fue la máscara la cual parece que está hecha de cartón, aunque no se sabe si será el proyecto final, puesto que al ser el último episodio probablemente mejore durante estas semanas.