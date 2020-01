Series: BoJack Horseman lanza el trailer final de la temporada 6

BoJack Horseman en su temporada 6, lanzó el último trailer previo a su estreno en Netflix para el 31 de enero, lo que trajo consigo una nueva versión del famoso personaje que tuvo que estar en una clínica para recuperarse de su alcoholismo, tras este suceso pareció encontrar un nuevo camino como profesor en una universidad, pero parece ser que los guionistas de la serie tienen preparado más caos en su vida.

Lo anterior, tomando en cuenta lo que se llegó a concluir con los demás personajes de la serie, quienes habían logrado llegar a un punto, en el que no se habían presentado en más conflictos con el protagonista y en sus vidas personales; BoJack Horseman incluso tuvo un cambio de look donde se aceptó tal y como es, con sus errores del pasado y traumática infancia que lo inclinó al alcoholismo.

Trailer final de la T6 de BoJack Horseman

Como se puede apreciar en el trailer, Bojack Horseman empieza a tomar las riendas de su vida, o almenos es lo que intentó al ser profesor de una universidad, pero recuerda sus errores del pasado y que estos al parecer le tienen esperado unas graves consecuencias en este nuevo camino, donde el protagonista siempre luchó por considerarse una copia de sí mismo.

¿BoJack Horseman tendrá un final triste?

Algo que muchos fanáticos han comentado en redes sociales, es como BoJack Horseman se convirtió en una serie que criticó varios aspectos de la realidad actual que se vive en la sociedad, desde los problemas psicológicos, adicciones, depresión y abuso infantil; muchos de estos temas seguirán en la mente del protagonista de la serie de Netflix, incluso con un final que según el actor de voz Will Arnett, este no tendrá uno con final de cuento de hadas, ya que la vida no es de esa forma.

Will Arnett señaló que se siente satisfecho con la experiencia obtenida como BoJack Horseman, final definitivo que podrás disfrutar el 31 de enero en la plataforma de streaming Netflix, prepárate para sacar los pañuelos pues llegó la hora de despedirnos de una de las series más premiadas de la década.

