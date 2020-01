Series: AJ and the Queen llegó a Netflix y estas son sus primeras críticas

Netflix ha sorprendido a todos sus suscriptores pues este viernes 10 de enero ha añadido a su catálogo una nueva serie de comedia que promete encantar a todos los televidentes que decidan disfrutar de las nuevas aventuras que la famosa drag queen RuPaul ha preparado.

“Aj and the Queen” es el nuevo atractivo que Netflix ha preparado para la comunidad LGBT y se trata de una comedia creada y protagonizada por el presentador y drag queen RuPaul Charles; el productor ejecutivo ha sido Michael Patrick King, quien ha sido responsable de la serie “Sexo en Nueva York”.

RuPaul es el encargado de darle vida a “Ruby Red”, una famosa drag queen que sufre, por parte de su pareja, el robo de todos sus ahorros y debido a esta situación se ve obligada a realizar un viaje por Estados Unidos con la intención de recuperar su dinero robado.

A horas de su estreno, AJ and the Queen ya tiene sus primeras críticas ¿Serán buenas?

No se puede negar que ver de nuevo a RuPaul en las pantallas es un suceso trascendental para muchos de sus fanáticos, pues hasta ahora sólo se le podía ver conduciendo su famoso programa “RuPaul's Drag Race”, el cual se ha posicionado como uno de los reality show más populares de todo el mundo.

La serie, que tiene un total de 10 episodios, fue una de las más esperadas por la comunidad LGBT y en las primeras horas de su estreno ha reunido buenos comentarios por parte de los televidentes donde aseguran que la trama es muy interesante y nos demuestra la capacidad actoral que posee RuPaul a sus 59 años de edad.

Pero al parecer los expertos no tienen las mismas críticas para la serie que trajo de regreso a RuPaul en la televisión pues dos importantes sitios aseguran que la historia no resultó ser tan interesante como Netflix había anunciado en su trailer promocional hace algunos meses.

Vulture, un famoso portal de Internet, calificó a “AJ and the Queen” como un mal programa de televisión y que el desempeño de los actores realmente es pésima; por su parte el sitio The Guardian asegura que la nueva serie de Netflix la define como un desastre total por que la historia es alargada innecesariamente a través de sus 10 episodios, ¿Estás de acuerdo?

