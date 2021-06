Serie documental de The Beatles llega a Disney+ en noviembre

The Beatles: Get Back, la nueva serie documental con imágenes nunca antes vistas del cuarteto de Liverpool, llegará a Disney+ el próximo 25, 26 y 27 de noviembre. Cabe destacar que originalmente este proyecto sería una película, pero a causa de la pandemia se decidió que se realizarán tres episodios de aproximadamente dos horas cada uno.

Esta serie documental ha sido dirigida por el cineasta Peter Jackson, conocido por haber dirigido las franquicias de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Los fanáticos de la agrupación podrán conocer una colección de imágenes nunca antes vistas, la cual demostrará la camaradería que hubo entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

“Ofrece una mirada sin precedentes a la cercana camaradería, la genial composición y el impacto indeleble de una de las bandas más icónicas y culturalmente influyentes de todos los tiempos, y estamos ansiosos por compartir ‘The Beatles: Get Back ‘con fans de todo el mundo “, declaró el estadounidense Robert Iger, presidente ejecutivo de The Walt Disney Studios.

Archivos privados serán expuestos en nuevo documental

La serie documental mostrará el proceso de grabación de Let It Be, el último disco del cuarteto.

El cineasta Peter Jackson ha dicho que se ha encargado de buscar, recopilar, restaurar y editar material en video sobre el proceso de grabación del Let It Be, el último álbum del cuarteto de Liverpool publicado el 8 de mayo de 1970. De hecho, se sabe que el director es la única persona que en 50 años ha tenido acceso a estos archivos privados.

“Es un relato detallado del proceso creativo, con la elaboración de canciones icónicas bajo presión, en medio del clima social de principios de 1969. Pero no es nostalgia, es crudo, honesto y humano. Durante seis horas, conocerás a The Beatles con una intimidad que nunca creíste posible”, explicó Peter Jackson sobre este esperado documental.

Finalizó diciendo: “Estoy muy agradecido con The Beatles, Apple Corps y Disney por permitirme presentar esta historia exactamente como debería ser contada. He estado inmerso en este proyecto durante casi tres años y estoy muy emocionado de que el público de todo el mundo finalmente pueda verlo”.

¿Por qué se separaron The Beatles?

Los Beatles se separaron en 1970, tras una fuerte guerra de egos entre Paul McCartney y John Lennon.

The Beatles es considerada como una de las bandas más exitosas de la historia. Se sabe que cuenta con más de 600 millones de copias vendidas en todo el mundo, además de ser los artistas más vendidos de Estados Unidos. También cuentan con un gran número de seguidores en todo el mundo.

Sin embargo, la separación del inmortal cuarteto de Liverpool se debió principalmente a una guerra de egos entre Paul McCartney y John Lennon. Además destacaba su cada vez más creciente desarmonía como banda, sus diferencias artísticas, el cierre de sus giras y sus presiones financieras, anímicas y legales ocurridas a partir de la muerte de su mánager, Brian Epstein.

Fotografías: Redes Sociales