Serie de Vicente Fernández producida por Televisa tendrá segunda temporada

Serie producida por Televisa sobre la vida de Vicente Fernández tendrá segunda temporada

Se ha confirmado una segunda temporada de la serie de Vicente Fernández que produce Televisa “El Último Rey, el hijo del pueblo”, a pesar de que no se ha estrenado, aseguran que es un éxito garantizado.

Afirman que ejecutivos han dado luz verde para una secuela de la serie, misma que estaría a cargo de Juan Osorio y que vería la luz a finales de este 2022.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que está es una serie no autorizada por la familia, e incluso se le ha cuestionado al productor sobre este tema y Juan Osorio dice que no tiene tiempo para contactar a los Fernández, por lo que no se sabe si tomará alguna acción legal.

Bioserie de Vicente Fernández Televisa

Primera temporada de la serie de Vicente Fernández contará con 10 capítulos

El productor de la serie de Vicente Fernández, Juan Osorio confirmó que la historia tendrá segunda temporada, esto debido a que se cuenta con mucho material.

La primera temporada tendrá 10 capítulos y será protagonizada por Pablo Montero, que interpretará al reconocido cantante Vicente Fernández.

La versión de televisa, está basada en el libro de Olga Wornat, quien escribió una polémica biografía no autorizada del cantante, donde abordó muchos de los escándalos de la familia Fernández.

¿Qué temas abordará la serie de Vicente Fernández?

La serie que produce Televisa no es una historia autorizada por la familia

Además de mostrar parte de la infancia del legendario cantante Vicente Fernández, la serie abordará el camino del “Charro” hacía la fama.

De igual forma, se expondrán los capítulos más escandalosos y polémicos del cantante y de la dinastía Fernández.

En la serie se recreará a grandes personajes de México, como La India María, Raúl Velasco, Mario Moreno ‘Cantiflas’, José Alfredo Jiménez y Lucha Villa.

Hasta el momento la dinastía Fernández, no ha dado declaraciones sobre el próximo lanzamiento de la serie de Vicente Fernández producida por Televisa, pues a la par Netflix produce una versión autorizada.

