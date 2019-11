Serie de Televisa "Médicos, línea de vida", recibe BURLAS de doctores reales

La serie de Televisa "Médicos, línea de vida" ha sido criticada por doctores reales, pues tres influencers decidieron opinar al respecto sobre el primer capítulo de la serie donde los protagonistas son Livia Brito y Daniel Arenas.

Recordamos que este nuevo proyecto inició hace unos días por el Canal de las Estrellas, sin embargo, las críticas y burlas no se hicieron esperar por personas que tienen conocimientos sobre ese ámbito laboral al estar en un hospital y salvar vidas.

En el video se aprecia a tres expertos el doctor Vic, Jackie López y Mr. Doctor, ellos decidieron opinar sobre las escenas que se han presentado, pues los actores que forman parte de este proyecto deben interpretar cada personaje lo más real posible para que el público pueda disfrutar de la historia.

Los influencers comenzaron a mencionar en una escena que una enfermera lleva suelto el cabello, pues estando en un cuarto de hospital debe tener el pelo recogido. En otra escena los influencers destrozaron a Daniel Arenas, al mencionar que el personaje del actor diagnostico a una persona sin preguntarle los síntomas de su malestar.

"No preguntó las características de la diarrea si es que tuvo, no verificó si realmente si tenía fiebre... La bata le cuelga ahí va arrastrando toda la mugre de la moto y de la Ciudad de México, número dos no se da consulta en la calle".

En otra escena de la serie de Televisa, los especialitas en el tema comentaron que una de las actrices tenía pintada las uñas, pues una de las expertas comentó que cuando eres residente no te da el tiempo de hacerlo.

Los influencers han mencionado algunas de las fallas que ha tenido esta serie, pues algunas escenas se salen de contexto, pues ellos que son los expertos conocen el procedimiento en la atención urgente de un paciente en situación crítica.

