“Silvia Pinal, frente a ti” es la serie biográfica de la última diva del cine de oro mexicano y está basada en el libro “Esta soy yo: Silvia Pinal”, el cual se publicó en el año 2015.

Este producto filmográfico a manera de serie, ambientado entre los años 1931 y 2000, estuvo a cargo de la productora ejecutiva Carla Estrada y se estrenó el 24 de febrero del año 2019; luego de 21 episodios con una duración sobre los 40 minutos, se dio por finalizada el 22 de marzo de ese mismo año.

Durante el tiempo en el que se estuvo transmitiendo, la audiencia promedio fue creciendo sobre los 3.5 millones de espectadores que la vieron en su fecha de estreno y finalmente logró a tener una audiencia de 3.9 millones, es decir, un promedio de 3.74.

¿Quién interpreta a Silvia Pinal en la serie?

La Verdad Noticias te informa que para poder representar a Silvia Pinal en sus diferentes facetas de crecimiento, se seleccionaron a varias artistas las cuales fueron:

La niña Gala: Silvia Pinal a la edad de 2 años.

Lara Campos: Silvia Pinal a los 5 años.

Mía Rubí: Silvia Pinal de Adolescente.

Nicole Vale: Silvia Pinal entre los 14 y los 20 años.

Itatí Cantoral: Silvia Pinal en sus años de esplendor.

Elenco de la serie de Silvia Pinal

El elenco de “Silvia Pinal, frente a ti” estuvo conformado por grandes personalidades del mundo de la actuación de hoy en día. A continuación, te presentaremos la lista de todo el reparto que estuvo a lo largo de sus 21 episodios.

Silvia Pinal como Narradora

Itatí Cantoral como Silvia Pinal (Adulta)

Nicole Vale como Silvia Pinal (Joven)

Mia Rubín Legarreta como Silvia Pinal (Adolescente)

Lara Campos como Silvia Pinal (Niña)

Arturo Peniche como Coronel Luis Pinal

Alberto Casanova como Rafael Banquells

Gabriela Rivero como Sonia Gascón «La Gorda» (Adulta)

Roberta Burns como Sonia Gascón «La Gorda» (Joven)

Adriana Nieto como Livia Rangel (Adulta) [Sylvia Pasquel]

Odemaris Ruiz como Livia Rangel (Adolescente) [Sylvia Pasquel]

Cassandra Sánchez Navarro como Viridiana Alatriste

María Chacón como Alondra Román [Alejandra Guzmán]

Manuel Masalva como Luis Felipe Román

Vanya Aguayo como Fanny

Marcelo Córdoba como Arturo de Córdova

Pablo Montero como Gustavo Alatriste

Gonzalo Guzmán como Felipe Román [Enrique Guzmán]

Karen Rowe como Tía Beatriz

Sebastián Moncayo como Ernesto Alonso

Kenia Gascón como María Luisa «Merilú» Hidalgo (Adulto)

María de la Fuente como María Luisa «Merilú» Hidalgo (Joven)

Fátima Torre como Tía Concha

Luis José Santander como Moisés Pasquel

Roberto Blandón como Luis Buñuel

Maya Mishalska como Jeanne Ruccar

Harry Geithner como Emilio Azcárraga Milmo (Adulto)

Eleazar Gómez como Emilio Azcárraga Milmo (Joven)

Mané de la Parra como Fernando Frade

Ernesto Laguardia como Julio Fernández

José María Galeano como Enrique Rodríguez Alday «El Guero»

Rafael Amador como Emilio Fernández

José María Negri como Andrés Soler

Fernando Alonso como Severiano de la Barrera

David Ramos como Diego Rivera

Pedro Sicard como Tulio Demicheli

Plutarco Haza como Gregorio Wallerstein

Sharis Cid como Libertad Lamarque

Jorge Gallegos como Pedro Infante

Leticia Perdigón como Eva

Patricia Bernal como Abuela Jovita

Susana Alexander como Secretaria XEW

Lorena Velázquez como Directora del colegio

Ricardo Franco como Jorge Negrete

Samuel Roga como Germán Valdés «Tin Tán»

Roberto Sosa como Agustín Lara

Karen Sandoval como María Félix

Juan Ignacio Aranda como Miguel Contreras Torres

Sergio Klainer como Doctor

Octavio Mier como Manolo Fábregas

Victoria Camacho como Mónica Marbán

Sara Montalvo como Josefina

Carmen Becerra como Sara Dorantes

Claudia Troyo como Ariadna Welter

Lorena Álvarez como Teresa

Hanny Sáenz como Antonia

Roberto Miquel como Ariel

Ernesto Godoy como Carlos

Rodrigo Abed como Psicólogo

Miguel Pizarro como Detective

Cecilia Romo como Clienta en la peluquería

Aitor Iturrioz como Rogelio A. González

Carlo Guerra como Rogelio Guerra

Raúl Araiza como Raúl Araiza

Héctor Cruz como Mario Moya Palencia

Michel López como Javier García

Enrique Rocha como Narrador de ‘El Show de Silvia y Felipe’

¿Por qué Silvia Pasquel no sale en la serie?

Antes de que se comenzaran los preparativos para la serie de Silvia Pinal como parte de Televisa, Sylvia Pasquel se encontraba realizando proyectos para la televisora contrincante, es decir, TV Azteca, es por ello que en una entrevista mencionó que sería poco ético de su parte estar trabajando con las dos empresas, es por ello que optó simplemente por no aparecer.

No obstante, a pesar de que no se mencionó su nombre en la serie, su personaje fue representado por dos actrices diferentes: Adriana Nieto como su versión adulta y Odemaris Ruiz como su versión adolescente, aunque cabe destacar que el personaje se llamó Livia Rangel.

