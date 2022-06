Serie de “Lola La Trailera” es confirmada por Rosa Gloria Chagoyán

“Lola la trailera” es un emblemático personaje interpretado por la actriz Rosa Gloria Chagoyán que marcó una pauta en el cine mexicano durante la década de los 80 y ahora pretende conquistar a las nuevas generaciones con los formatos audiovisuales actuales.

Es por eso que debido al gran impacto que tuvieron las cintas del personaje, Chagoyán reveló que tendrá su propia serie de televisión: "Vamos a hacer una serie de televisión de Lola la trailera", informó durante un encuentro con los medios de comunicación.

Entre otros detalles, la actriz Rosa Gloria Chagoyán dio a conocer que, debido a la popularidad de las nuevas plataformas, ya no es viable realizar una cinta cinematográfica: "Películas ya no se pueden hacer con tanta producción como antes, ahora tienes que estrenar en los cines pequeños y no se recupera, por eso no podemos hacer películas con grandes producciones, pero una serie de televisión claro que sí".

En esta ocasión la actriz de 68 años dijo que apenas están en planes de realización, por lo que su estreno podría ser el próximo año: "Eso sería hasta el año que entra, todavía falta".

Si recordamos Rosa Gloria Chagoyán comenzó su carrera en el mundo del espectáculo siendo locutora de radio y ganó el concurso de belleza Miss Caribe Internacional en 1973, para después dedicarse al cine en el que interpretó varios personajes, siendo la serie Central de abasto y el programa Mira quién baila' sus últimas participaciones en televisión, por lo que esta nueva serie la traería de regreso a las pantallas del público mexicano.

La actriz estará en la serie de Gloria Trevi

Por si fuera poco, la mexicana aprovechó para confesar si participará en la bio serie de Gloria Trevi, encabezada por Carla Estrada, "va a tener mucho éxito la serie que va hacer la señora Carla Estrada. No he platicado con ella sobre el casting, creo que apenas lo está realizando y buscando locación".

Por último, la también cantante dijo que será parte del desfile del Orgullo Gay en la Ciudad de México, en la que hará alusión a 'Lola': "Tengo mi propio trailer, he cambiado los trailers, mi trailer color de rosa, después un rojo que me gustó mucho, ahora va a ser de todos los colores de la bandera LGBTIQ´+", concluyó.

