Sergio Sepúlveda habló sobre sus ex compañeros del programa ‘Hoy’

Sergio Sepúlveda es conocido en el medio del espectáculo, gracias a su participación en la conducción del programa ‘Difícil de creer’, ha hablado sobre la participación de sus ex compañeros que formaron parte en algún tiempo en el programa matutino 'Venga la Alegría’.

Aplaudió que ex compañeros suyos como Fernando del Solar y Mauricio Mancera estén trabajando en otras televisoras con los mismos formatos.

Ambos personajes están en 'Hoy', el matutino de Televisa que ahora es producido por otra ex miembro de Azteca, Magda Rodríguez.

Sergio Sepúlveda, conductor de ‘Venga la Alegría’ está feliz por sus ex compañeros y les desea lo mejor en este nuevo proyecto.

Para el guapo conductor Fernando del Solar, su participación al programa ‘Hoy’ representa una gran oportunidad de convertirse en el primer conductor titular de los dos programas matutinos más importantes transmitidos por las dos principales televisoras de México.

El famoso conductor luego de haber vivido uno de los peores momentos de su vida, cuando le detectaron cáncer de pulmón que inició el 12 de julio de 2012, ha sabido enfrentar esta dura batalla gracias al apoyo de su familia.

El argentino ve esta etapa como otro regalo de Dios que viene acompañado de un crecimiento espiritual que proyecta en sus conferencias y en su libro Arriba los corazones, con el que desea que la gente que está pasando por momentos difíciles encuentre herramientas para salir adelante.

El programa ‘Venga la Alegría’ ha hecho escuela porque dos conductores importantes como Mauricio Mancera y Fernando del Solar están en la competencia, en ‘Hoy’.

"A mí me da mucho orgullo saber que lo que nosotros hemos hecho durante muchos años hoy nuestros competidores lo tienen para competirnos. Me gusta ver que Fernando está muy bien de salud y que eso le permite trabajar y por otro lado Mauricio Mancera es mi hermano y nunca podría desearle nada malo a alguien que es como tu familia, me gusta que triunfen y fuera del canal seguimos siendo, sobre todo Mauricio y yo, amigos como siempre”.