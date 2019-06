Sergio Sendel habla de su acusación por acoso sexual: 'Me la paso por los huev*s' (VIDEO)

Sergio Sendel, uno de los actores más aclamados en México, pues es considerado el villano por excelencia de las telenovelas, siendo uno de los pocos que son incluso más queridos que los protagonistas.

Uno de los personajes más queridos del actor fue sin duda el de ‘Vicente Irabién’ en la famosa telenovela cómica ‘Una familia con suerte’ que tuvo como protagonista al actor Arath de la Torre.

Aunque el actor ha mantenido un perfil relativamente bajo, ahora se encuentra en boca de todos a causa del ultimo escandalo en el que se encuentra involucrado, pues aparentemente se une al grupo de famosos acusados de algun tipo de abuso.

El famoso actor, quien actualmente se encuentra participando en la telenovela ‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’ y durante la emisión del segundo episodio de este proyecto fue abordado por los medios para cuestionarlo sobre su nuevo escandalo.

Resulta que Sergio Sendel ha sido acusado de acoso sexual, lo que aparentemente no le pareció nada agradable al actor, quien se mostró evidentemente enojado ante la acusación.

"A mí no me mancha nadie, qué pasó, soy impecable, tengo una conducta impecable, o sea, no me preocupa nada, me lo paso por los huevos".