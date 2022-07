Sergio Sendel ¿Qué actores están involucrados en la supuesta estafa?

Sergio Sendel es un actor mexicano famoso por sus papeles de villano en las telenovelas y que recientemente fue acusado por tres delitos; robo, despojo y fraude, por los hermanos Sylvia de Rugama y Jorge Reynoso.

Se sabe que al alegar que el actor y su hermano, Arturo Santaella Sendel, ocuparon 14 inmuebles que no eran de su propiedad –desde el 2015-, para ponerlos a la venta mediante "documentos falsificados".

También se ha destacado que uno de estos bienes inmuebles fue comprado por la actriz María Elena Saldaña, “La Güereja”, quien también podría enfrentarse a la justicia –en caso que se pruebe que fue consciente del fraude- por asociación delictuosa, pero con el tiempo han salido mas nombres de famoso y aquí en La Verdad Noticias te los revelaremos.

María Elena Saldaña, “La Güereja”

Resulta que una casa sería vendida a la actriz María Elena Saldaña, “La Güereja”. De Rugama Prado también ha dicho que, ella, su hermano y su abogado, el licenciado Francisco Díaz, están al tanto de que Sendel tiene al cuidado de varias propiedades a varias personas para que estás no sean invadidas.

La casa en la que Gabriela vivió sus últimos días es ahora la propiedad en la que vive “La Güereja”, luego que Sergio Sendel se la vendiera con supuestos documentos falsos, pues Sylvia señaló que ella cuenta con todas las escrituras de los bienes inmuebles supuestamente despojados y que la acreditan como dueña.

La afectada dijo que, en este caso, la actriz tendría que devolver la propiedad, pues de no hacerlo, podría verse involucrada en el delito de asociación delictuosa; de no probar que adquirió la casa como una compradora de buena fe, lo que quiere decir que no estaba al tanto de las anomalías que rodeaban a la venta del inmueble.

Rubén Cerda

Rubén Cerda es otro de los famosos actores afectados por el fraude, pues él adquirió uno de los inmuebles despojados, el cual le fue vendido por la misma María Elena Saldaña. Cerda, de 61 años, se enteró de la noticia cuando, esta semana, Sylvia visitó el inmueble –junto con “Ventaneado”- y le hizo saber que se trataba de una propiedad que le pertenencía a los hermanos de Rugama Prado.

Por su parte el actor reconoció que desconocía el fraude pero que, hasta el momento, no ha podido escriturar la casa, ya que existe una anomalía en materia notarial. Sylvia habló con Rubén y le indicó que sabía que él había actuado como un tercero de buena fe, por lo que trataría de llevar el caso con los Cerda de la forma más civilizada posible, postura que el actor agradeció.

Jorge Reynoso

Jorge Reynoso involucrado en la supuesta estafa

Por último, Jorge de Rugama Prado es el hermano menor de Sylvia, pero se hace llamar Reynoso, desde que su madre volvió a casarse. En la actualidad, reside en Estados Unidos y está casado con la cantante Noelia, sin embargo, la artista de 42 años ha guardado silencio con respecto al caso.

Cabe desatacar que Sylvia aseguró que su cuñada desea que todo se resuelva, sobre todo por el bien de su suegra, la señora Silvia de la cual es muy cercana desde que se casó con Jorge y ahora están involucrados en el caso del actor Sergio Sendel.

