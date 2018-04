Sergio Riesenberg, asegura que Luis Miguel estuvo con prostitutas durante su niñez

Después de contar que el padre de Luis Miguel, Luisito Rey, le daba drogas a su hijo desde los 14 años, durante una entrevista que brindó para el programa Sale el Sol, Sergio Riesenberg, ex director del Festival Viña del Mar, también reveló que el cantante estuvo con prostitutas durante su niñez.

Sergio Riesenberg confesó:

“Un niño que vive encerrado en las piezas de hoteles en el mundo, esa era su vida, y en aviones, y que le llevaban prostitutas para que lo entretengan, no puede ser feliz”.

“Un niño que no se relaciona con amigos de la misma edad, que no fue al colegio, que no estudió, no puede ser feliz, no hizo una vida de niño o de joven”, agregó sin dar más detalles de las mujeres que rodeaban al artista durante su infancia.

Luisito Rey, padre de Luis Miguel.

Sergio Riesenberg, ex director del Festival Viña del Mar, también reveló que el cantante estuvo con prostitutas durante su niñez.

Al respecto de la declaración donde supuestamente afirmó que vio a Luisito Rey dándole droga a Luis Miguel, el empresario aclaró: “Yo no vi exactamente que el papá le diera cocaína, pero se comentaba, yo como director del Festival de Viña recibí informes de la gente de atención del hotel donde estábamos. Estábamos en piezas contiguas y se encontraban restos de cocaína en la habitación de Luis Miguel”.

Sergio Riesenberg, ex director del Festival Viña del Mar.

Acto seguido, Sergio comentó que hubo ocasiones en que las presentaciones del “Sol” tenían que retrasarse por estos excesos. “Era espantoso, algunas veces tuvimos que dilatar sus actuaciones. Luis Miguel es un muchacho encantador, yo no lo veo hace años, pero yo digo que es una bellísima persona que ha sido explotado primero por su padre y más tarde por empresarios inescrupulosos”.

La relación padre e hijo que Luisito Rey tenía con Luis Miguel no era muy buena.

Finalmente, Sergio Riesenberg afirmó que la relación que el cantante tenía con su padre no era nada buena, inclusive una vez estuvieron discutiendo al punto de llamar a los guardias de seguridad para una posible intervención entre ambos, afortunadamente, el altercado no pasó de los gritos.

En #exclusiva Sergio Riesenberg asegura que Luis Miguel no tuvo una infancia feliz, los detalles en #PájarosEnElAlambre pic.twitter.com/mbF3jab9bW — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) 24 de abril de 2018