Sergio Mayer y su esposa quieren sacar a sus hijas de la escuela

La actriz Issabela Camil, esposa del también actor y diputado Sergio Mayer, asegura estar preocupada por la actual situación que viven sus hijas Antonia y Victoria durante la pandemia del COVID-19, pues considera que tomar clases en línea no les ayuda a aprender como es debido, además de que pasan mucho tiempo frente a la computadora.

En entrevista para un diario de circulación nacional, Issabela Camil comentó que así como ella, muchos padres de familia han tenido que adaptarse a “La nueva normalidad” y a la nueva forma de enseñanza; sin embargo, considera que es demasiado el tiempo que sus hijas pasan frente al monitor.

“Sufrí mucho al principio, porque luego falla el internet o hay que bajar aplicaciones, pero al final uno aprende. Lo que saco de esto, y lo he comentado con Sergio, es que me parece contranatural que estén sujetas a una pantalla”, mencionó la actriz de 51 años.

Antonia y Victoria, hijas de Sergio Mayer e Issabela Camil, han tenido que adaptarse al sistema educativo de la nueva normalidad.

A Issabella Camil le frustra la nueva normalidad

Issabela Camil agregó que siente frustración al ver a sus retoños estar todo el día frente a una computadora, esto a pesar de que Antonia y Victoria tienen momentos de descanso durante las clases; es por eso que tanto ella como su marido están considerando sacarlas de la escuela una temporada en lo que termina la pandemia del coronavirus.

Issabela Camil ha pensando en la posibilidad de sacar a sus hijas de la escuela, pues le desespera que pasen tanto tiempo frente a un monitor.

“Me duele, me frustra verlas todo el día sentadas enfrente a un monitor; aunque tengan un tiempo de descanso, me parece horrible; es como una jaula, no creo que aprendan mucho, me parece que es un año que van a perder”, añadió la esposa del diputado.

Te recomendamos leer: Issabela Camil huye de reporteros y sufre APARATOSO accidente en Televisa

“Estamos platicando que, si esto se alarga, les queremos enseñar otras cosas, queremos tener el valor de sacarlas y decir: ‘Vamos a irnos a otro lugar y van a aprender a pescar, a hacer muchas otras cosas que no tengan que ver con sentarse y decir dónde está África en un mapa”, finalizó Issabela Camil.

¿Qué opinas de las declaraciones de Issabela Camil? ¿Consideras que la enseñanza en esta nueva normalidad es efectiva para los estudiantes? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram