Sergio Mayer tiene un problema de salud que está afectando sus pulmones

El famoso relató los problemas que está afectando su salud/Foto: Infobae

Sergio Mayer reveló en una entrevista para el programa “Hoy” que actualmente su salud se ha visto muy afectada después de cuatro meses de haber estado hospitalizado, ya que ahora sufre una enfermedad en los pulmones.

“Ya fui directamente con un neumólogo para que me revisara, me hice una placa torácica, tengo muy inflamadas unas partes del pulmón, entonces hoy ya empecé precisamente a tomarme unas medicinas porque ya mi tos es crónica, y ya cuando toso me duelen los pulmones, me dijeron ‘¡ten cuidado!, eso está gravísimo’”, relató el político en el matutino.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Sergio Mayer estuvo en el hospital por presunto envenenamiento; pero ahora sus pulmones son los que nuevamente le están trayendo problemas médicos: “pero ya me estoy cuidando y es una molestia con la garganta, con el pecho y con los pulmones”, explicó el famoso.

Sergio Mayer asegura que no tiene COVID-19

Mayer explicó que su padecimiento no es por el COVID-19/Foto: El Sol de México

La ex estrella de telenovelas contó algunas de las dificultades que ha atravesado en estos días, aunque se dijo afortunado porque su afectación no tiene nada que ver con el coronavirus.

“Se me complicó muchísimo porque la tos de repente me da ataques de tos y de asma, de que no puedo respirar”, mencionó.

“Incluso ya me mandaron los shots para poder respirar y que se me abra porque hay veces que empiezo a toser y no puedo respirar, o sea, se me cierran completamente los bronquios, y es lo que tengo inflamados, los bronquios, y no pasa el aire, ni para dentro ni para fuera, y me preocupe mucho porque era mi oxigenación, pero no tiene nada que ver con COVID”, aseguró Sergio Mayer en entrevista.

Sergio Mayer planea recuperarse para seguir trabajando en la política

Sergio se ha enfocado más en su carrera política/Foto: El Siglo de Torreón

El ex diputado federal declaró que ahora espera poder recuperarse en su salud para volver a trabajar en el gobierno mexicano: “Ahorita estoy tomando justamente un diplomado en el ITAM que tiene que ver con lo mismo, con temas legislativos, y hay que seguirnos preparando”, mencionó Sergio Mayer.

