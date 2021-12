Sergio Mayer sí podría ir a la cárcel por agresiones a Javier Ceriani

El pasado viernes durante la Expo Compositores en California, Estados Unidos, el ex Diputado Federal de Morena, Sergio Mayer y el periodista de espectáculos Javier Ceriani protagonizaron un gran zafarrancho ante los medios de comunicación que terminaría en una presunta agresión al conductor de "Chisme No Like".

Dicha situación según el abogado Andrés Bustamente podría llevar a la cárcel al menos por seis meses a Mayer, el cuál tiene una figura legal llamada "arresto ciuadano" y tendrá que acudir a comparecer ante un juez en Estados Unidos el próximo mes de Marzo.

Recordemos que previamente en La Verdad Noticias te informamos que Ceriani acusó a la esposa de Mayer, Issabela Camil de haberle llamado "basura", posterior a esto, Mayer reacciona de manera agresiva y lo "golpea" según el periodista, por dicho motivo fue que levantó de manera inmediata su denuncia.

Sergio Mayer a la cárcel

Fue este pasado lunes durante la emisión del programa que tiene el periodista junto a Elisa Beristain que el abogado Bustamente detalló que las leyes que rompió el productor de "Solo para mujeres" en el Estado de California son agresión y lesiones personales debido a qué tocó de manera amenazante y ofensiva al comunicador dejando expuesta una intimidación.

"El Departamento de Alguaciles del Condado de Los Ángeles ha entablado cargos en contra de Sergio Mayer y tiene un citatorio en Marzo del año próximo; la penalización o los castigos de raíz de ser encontrado culpable amerita una sentencia de hasta 6 meses de cárcel o una multa de dos mil dólares", detalló en el programa que posteriormente compartiría el video en su canal oficial de YouTube.

¿Qué carrera tiene Sergio Mayer?

Luego de que en los pasados días Mayer asegurará e incluso presumiera el no ser arrestado y volver a México "Feliz de la Vida" como lo expresó en sus historias de Instagram, esta noticia le puede caer como balde de agua fria y será un problema legal más con el cual tendrá que lidiar.

Pero, el político ha dicho en diversas ocasiones no temer a cuestiones legales, ¿es abogado? pues no, aquí te aclaramos que para haber entrado al mundo de la política e incluso llegar a ser Diputado Federal y presidente de la Comisión de Cultura del país le basto con ser actor y productor de televisión, dicho cargo en la camara de Diputados lo obtuvo a través del partido Morena por la vía plurinominal es decir, no por el voto ciudadano sino por el porcentaje que recibió el partido en cantidad de votos en el país.

