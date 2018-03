Sergio Mayer se reencuentra con su hijo

Desde hace algunos meses Sergio Mayer confesó que se encontraba distanciado de su hijo Sergio, producto de su relación con la actriz Bárbara Mori, sin embargo, el joven reapareció para apoyar a su padre en la primera función del show “Sólo para mujeres”. Agencias/Diario La Verdad A pesar de que Mayer Mori no quiso dar ninguna declaración a los medios, fue su padre quien reveló cómo se suscitó el reencuentro entre ellos. “Me abrazó, me dijo que estaba muy orgulloso. Fue un encuentro increíble y seguiré dándole consejos cuando me los pida, ya vive solo, ya toma sus decisiones y a partir de ahora es así”. Asimismo, en la cuenta de Instagram creada por las fans del hijo de Bárbara Mori se muestra un video del feliz encuentro entre Issabela Camil y Sergio Jr., quienes siempre han manifestado tener una excelente relación. https://www.instagram.com/p/BaX6oHeARdf/?tagged=sergiomayermori Cabe recordar que fue el mismo Sergio Mayer quien confesó que esta separación se debió a las decisiones que tomó su primogénito tras revelar que se convertiría en padre, entre ellas, el detener su incipiente carrera musical, misma que dirigía el ex Garibaldi. “Yo tengo que ser congruente con lo que digo y con lo que actúo. Sergio y yo estamos distanciados, esa es la realidad, siempre he pensado que la inmadurez es una enfermedad que se cura con el tiempo; y con todo lo que ha pasado, he tenido un distanciamiento con Sergio, en su carrera, en lo personal, porque yo soy el primero que critica su actitud”, explicaba Mayer en aquella ocasión.

