Sergio Mayer se presume junto a Ari Borovoy ¿Le dará consejos para ser diputado?

El controversial anuncio del cantante fue una estrategia publicitario del 90's Pop Tour.

La Verdad Noticias te dio a conocer el día de ayer que Ari Borovoy, conocido en el mundo de la farándula por ser integrante del grupo OV7, sorprendía al anunciar sus deseos de incursionar en el mundo de la política mexicana, lo cual no fue del agrado de los cibernautas.

De acuerdo a sus declaraciones, el cantante se comprometió a representar a los ciudadanos dentro de la Cámara de Diputados, motivo por el cual pidió el apoyo del público en Twitter a través del hashtag #AriDiputado. Pese a que no mencionó el partido político que lo respaldara en la contienda electoral, reveló que su eslogan sería “Ari Borovoy, contigo yo si voy”.

Cibernautas reaccionaron negativamente al mensaje del cantante sobre su candidatura política.

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como mánager. Sin embargo, hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces”, declaró el empresario en un clip compartido en Twitter.

Garibaldi en el 90's Pop Tour

Tras mi pronunciamiento político y una cantidad EXTRAORDINARIA de comentarios, un mensaje para todos ustedes. Ari Borovoy, contigo yo si voy, pero al @90sPopTour…

¡BIENVENIDOS @GaribaldiLive! ���� �� �������� pic.twitter.com/WiMAHhJjNG — ARI BOROVOY (@ARIBOROVOY) May 11, 2022

Garibaldi será parte del 90's Pop Tour el próximo 16 de junio en la Arena CDMX.

Horas más tardes y tras una ola de memes en redes sociales, el CEO de BoBo Producciones sorprendió al presumirse junto a Sergio Mayer, quien del 2018 al 2021 fungió como diputado federal por el distrito 6 de la Ciudad de México. Este reencuentro desató rumores, los cuales aseguraban que él sería el encargado de ayudarlo en su nueva faceta como político.

Sin embargo, debes de saber que el mensaje de su próxima incursión en el mundo legislativo resultó ser una estrategia publicitaria para anunciar que Garibaldi se integra al elenco del 90’s Pop Tour como grupo invitado del show que ofrecerá el 16 de junio en la Arena Ciudad de México junto a Ana Torroja, Benny Ibarra, Erik Rubín, Sentidos Opuestos, JNS y Lynda.

¿Cuál es la edad de Ari Borovoy?

El integrante de OV7 triunfa en el mundo del entretenimiento gracias a BoBo Producciones.

Ari Borovoy Hofman nació el 29 de mayo de 1979 en la Ciudad de México, por lo que ahora tiene 42 años de edad. En lo que respecta a su carrera artística, se sabe que esta inició en 1989 cuando fue elegido por Julissa para formar parte del grupo La Onda Vaselina, el cual posteriormente se llamaría OV7 y que está próximo a iniciar la gira Tour 30 Años.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales