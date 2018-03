Sergio Mayer rompe el silencio y le responde a Chapoy

Durante el estreno de la obra “Solo para mujeres”, Sergio Mayer Mori apareció en público nuevamente para apoyar al productor, su padre Sergio Mayer. Tras la salida del teatro, una reportera de “Ventaneando” abordó al joven para hacerle unas preguntas, pero un miembro del “staff” la agredió para impedir que esta se acercara al sujeto. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México “Asumo lo que la persona que protagonizó el altercado no solo es parte de el staff, sino además es mi hermano, lo que lo hace aún más delicado. La reportera lo golpeó y el camarógrafo le puso muy cerca la cámara con la luz que eso y los reporteros y camarógrafos sabemos también que es una agresión y más aún cuando no te dedicas a este medio”, leyó un comunicado a través de un video que compartió a los medios. Sergio agradece a su hermano que haya reaccionado como tío.

EL VIDEO

. Le agradezco el apoyo que le dio a mi hijo en ese momento como tío”. Afirma que las agresiones se llevaron a acabo fuera del teatro donde se presentaron con el show. “El evento se llevó a cabo de un recinto y ahí la prensa fue tratada con amabilidad y cordialidad como siempre lo hemos hecho.”. Ale dedicó unas palabras ya que tras la agresión a su reportera la titular de “Ventaneando” dijo tajantemente que no iba a darle promoción a la obra y pidió a su público no asistir. “Señora Chapoy, usted es una de las conductoras de espectáculos más importantes de este país. Por tal motivo me parece realmente irresponsable que pierda objetividad en las notas y lo laboral lo venga a hacer personal”, dijo.

“Lamento mucho los acontecimientos, reprochó totalmente y absolutamente las agresiones, en especial a las mujeres“, concluyó.